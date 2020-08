En momentos en que un aumento exponencial de contagios comunitarios de COVID-19 mantiene a la isla en estado de emergencia, el grupo de edad de 20 a 29 años fue el que tuvo la mayor cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus sumados durante el pasado mes en Puerto Rico, según las estadísticas del Departamento de Salud.

“El riesgo es no mantener distancia, no usar mascarilla, estar en sitios aglomerados, y es el comportamiento mayormente de adultos jóvenes”, alertó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado.

En el informe del 4 de julio el grupo de edad de 20 a 29 años acumulaba 283 casos confirmados de COVID-19, lo que representaba un 15.6% del total de positivos diagnosticados en la isla. A esa fecha, de hecho, era el cuarto grupo con más casos. Pero en el informe de hoy, martes, ese renglón acumuló 1,376 casos –1,093 más que hace un mes– lo que representa un 18.6% del total de positivos confirmados y colocándose ahora como el grupo de edad con la mayor cantidad de casos.

PUBLICIDAD

“La población que desarrolla enfermedad, hospitalizaciones y muertes es la adulta mayor, que tiene factores de riesgo, pero la más que se contagia es la más que se expone, que es la más que sale, la que no se está cuidando”, apuntó la epidemióloga, al hacer un llamado a los jóvenes adultos a practicar las medidas preventivas para evitar los contagios del virus.

Rodríguez mencionó que el regreso a los espacios de trabajo también es un factor que incide en el aumento de contagios en este renglón de edad, así como el de 30 a 39 años. Este último grupo experimentó un aumento de 1,006 casos en un mes: en el informe del Departamento de Salud del 4 de julio el grupo de edad de 30 a 39 años acumulaba 293 positivos confirmados, mientras en el informe de este martes acumuló 1,299.

Esto representa un 17.5% del total de positivos confirmados y lo coloca como el segundo grupo con más casos diagnosticados. Otro peligro del contagio entre los jóvenes es la posibilidad de que otros miembros de su núcleo familiar, como los padres o abuelos, puedan infectarse y desarrollar complicaciones de salud.

La doctora recordó que, aunque se sabe que hay factores de riesgo que predisponen más a los adultos mayores y ciertas poblaciones, “no hay ninguna garantía” de que una persona no pueda sufrir también las complicaciones asociadas a COVID-19. “El hecho de que tengan un menor porcentaje de complicaciones, no quiere decir que no les va a pasar nada”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“No hay ninguna garantía de que porque uno sea joven no va terminar en un hospital intubado o va a terminar con un infarto o va perder los pulmones, como ha ocurrido en más de una ocasión, pero la mayoría de los jóvenes piensa, ‘a mí no me va a pasar’”, manifestó Rodríguez.

En el caso del grupo de edad de 40 a 49 años, el aumento de casos confirmados en un mes fue de 937: mientras el informe del 4 de julio reflejaba 323 casos acumulados, 1,260. Ese aumento lo coloco como el tercer grupo con más casos, con 17% del total de casos positivos confirmados.

“El papel aguanta todo lo que uno escriba, se pueden hacer todas las órdenes ejecutivas que se quieran hacer, pero si la gente no entiende que está a riesgo, si la gente piensa que no le va a pasar nada y no cambia su comportamiento, van a seguir infectándose”, enfatizó la epidemióloga.