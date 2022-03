Las autoridades locales están preparadas para administrar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población en general, si el gobierno federal así lo aprueba.

Sin embargo, sus esfuerzos se concentran actualmente en impulsar el refuerzo de la tercera dosis a las aproximadamente 800,000 personas en la isla que cualifican para recibirlo, pero aún no se lo han puesto.

“Tenemos que esperar que la ciencia nos guíe”, dijo la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, sobre la posibilidad de que se avale una cuarta dosis a la población general.

La infectóloga pediátrica advirtió que el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo que asesora a la Casa Blanca en este tema, ha indicado que se está analizando lo que está ocurriendo “en el mundo real” antes de recomendar otra dosis de esta vacuna. Resaltó que estudios recientes analizan datos de Israel, país que ha estado poniendo una cuarta dosis a adultos mayores y poblaciones en riesgo, con aparentes resultados favorables, particularmente contra la variante ómicron.

Cardona recordó que desde otoño pasado, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) así lo aprobaron, en Puerto Rico se ha estado administrando cuartas dosis a ciertas poblaciones inmunocomprometidas. Datos de Salud advierten que, hasta la fecha, 7,010 personas en la isla han recibido esa cuarta dosis.

Pacientes en tratamiento activo de cáncer, trasplantados con medicamentos que suprimen el sistema inmune, personas con inmunodeficiencia moderada o severa, pacientes con infección de VIH seria y personas en medicamentos que pueden debilitar su sistema inmune cualifican para recibir una cuarta dosis de la vacuna.

Esta semana, mientras tanto, el director de la compañía Pfizer, Albert Bourla, indicó que una cuarta dosis de esta vacuna será necesaria a la población general ya que la protección de este producto se reduce con el tiempo. El gobierno federal, no obstante, aún no ha endosado ese refuerzo para personas fuera de las ya elegibles por su alto riesgo de complicarse por el virus.

“La pregunta es cuán adecuado es hacerlo tan rápido (otro refuerzo) o si será mejor esperar más. Lo que ha precipitado (una cuarta dosis en ciertos países) han sido los repuntes”, dijo Cardona, quien comentó que Israel lo hizo en medio del incremento por la variante ómicron.

La funcionaria advirtió que de las 800,000 personas en la isla que aún no tienen el refuerzo de la tercera dosis, 225,000 son adultos mayores de 60 años. También, dijo, han identificado escuelas con una baja tasa de vacunación en su matrícula. En esos planteles el gobierno planifica hacer unas actividades educativas que inciten la vacunación.

Lilliam Rodríguez, directora de VOCES Coalición de Vacunación, informó que la organización ha administrado cuartas dosis en sus centros de vacunación a personas elegibles. Agregó que otros que no cualifican bajo los parámetros de los CDC, pero ya recibieron su tercera dosis hace cinco meses o más, han preguntado si pueden recibir otro refuerzo.

“Le hice una consulta a la doctora Cardona y me dijo que eso (cuartas dosis a poblaciones no elegibles) no está aprobado por el CDC”, dijo Rodríguez, quien coincidió en que los esfuerzos se concentran en administrar la tercera dosis a personas que cualifican y no se la han puesto.

Indicó que, bajo la iniciativa “Refuerzo pa’ mi pueblo, VOCES coordinará vacunaciones en personas que carecen del producto con la ayuda de líderes comunitarios y escuelas.

El doctor Jorge Santana advirtió, por su parte, que, si se aprueba una cuarta dosis, esta debe haber sido fabricada para proteger contra el ómicron. De esa forma, dijo, más personas aceptarían otra vacuna más contra el virus pues dará protección contra las variantes que están circulando, como el BA.2. Indicó que hay que estar pendientes a los linajes de ómicron, que han provocado repuntes como, por ejemplo, en China que recién cerró una de sus más grandes ciudades por un brote.

Para el doctor Miguel Colón, era de esperarse otro refuerzo pues la inmunidad de la vacuna baja a los cuatro o cinco meses. Personas vulnerables, como diabéticos e hipertensos y adultos mayores, deben considerar su uso. En personas sin complicaciones, sería una opción personal de protección adicional, como el uso de la mascarilla, comentó el infectólogo.

Por su parte, la doctora Ángeles Rodríguez indicó que hay que ver cómo evolucionan los datos en países que ya han administrado la cuarta dosis, como Israel.