Un rumor infundado de que personal del Departamento de Salud vacunaría a toda persona mayor de 18 años causó la llegada de cientos de personas al Complejo Ferial de Ponce, donde la agencia llevaba a cabo hoy, sábado, una actividad para inocular a personas mayores de 60 años, o adultos entre 50 a 59 años con condiciones crónicas de salud.

Según una persona que estuvo presente, esto causó que el personal de Salud restringiera las dosis para las personas que les correspondían.

“Tremendo lío se formó en la vacunación que el Departamento de Salud de Puerto Rico tiene en Ponce. Alguien se ha puesto a informar que están vacunando a todo mayor de 18 años y los que tenían cita, que son adultos mayores, están presos del tapón y quién sabe si ahora ni los vacunan. Alguien que ponga orden”, escribió una persona en las redes sociales temprano en la tarde de hoy.

“Como no estaba llegando gente a vacunarse y habían “batch” que se iban a dañar, empezaron a llamar a personas para vacunarse”, aseguró una persona que prefirió no identificarse.

Según contó, como al área llegó una avalancha de gente interesada en inocularse, el personal que estaba corriendo la vacunación empezó a restringir nuevamente las dosis a las personas a las que estaban dirigidas, que son principalmente adultos mayores de 60 años, así como personas de 50 a 59, con condiciones crónicas.

“Cada vez que en un lugar no llega gente a vacunarse empiezan a llamar y a llegar personas que no están en las fases (designadas por el Departamento de Salud para vacunarse)”, comentó la persona.

Uno de los mensajes que circulaba por las redes leía lo siguiente: “Atención, vacunación abierta para cualquier adulto 18+. Compañeros, muy buenos días, en el Complejo Ferial de Ponce hay disponible 3,000 vacunas. Están administrando la de Johnson and Johnson. Está abierto al público general. *No menores de edad ni embarazadas* Por favor si usted tiene familiares, amigos, vecinos que quieran vacunarse y no han podido déjele saber. Esta puede ser una gran oportunidad. Estarán hasta las 6:00 pm. Llevar consigo documentos personales. Difundan la información”.

El designado secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, mientras tanto, aseguró que había acudido a Ponce durante la mañana a observar el proceso y no notó ningún contratiempo.

“Todo estaba en orden”, dijo Mellado.

No obstante, el funcionario reconoció que siguen circulando mensajes por las redes sociales informando de vacunaciones fuera de fases.

“Ha pasado en distintas actividades”, indicó.

Mellado insistió que las personas deben estar atentas a los mensajes oficiales sobre el proceso de vacunación, que principalmente emanan de, VOCES Coalición de Vacunación y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

El funcionario señaló que durante el día de hoy también acudió a la vacunación que estaba corriendo en el municipio de Carolina. Allí, dijo, entre los vacunados había personal y estudiantes de enfermería que son parte de la fase 1-A de vacunación y aún no habían completado el proceso.

Agregó que la agencia sigue coordinando vacunaciones a poblaciones dirigidas, entre estas, a la industria de farmacia y de alimentos. Además, indicó que ayer hubo una clínica de vacunación en la Fundación de Esclerosis Múltiple y que seguirán vacunando a poblaciones en riesgo de complicarse si se contagian, como los pacientes de cáncer.