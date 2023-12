Las tres zonas piloto que funcionarán, a partir del próximo año, como agencias educativas locales (LEA, en inglés), en una iniciativa que es parte de la descentralización del Departamento de Educación, ya eligieron a los integrantes de los consejos asesores locales (CAL) que, entre otras funciones, tendrán la misión de evaluar en los próximos días a los candidatos que optarán a convertirse en los superintendentes que regirán las áreas autónomas.

El director ejecutivo de la Oficina de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear), Roger Iglesias, detalló que el martes se llevaron a cabo las elecciones, con un centro de votación en cada una de las tres zonas piloto.

Como parte del plan piloto de descentralización, tenían derecho a votar por los integrantes de sus respectivos CAL los miembros de los consejos escolares de cada una de las escuelas que formarán parte de las áreas piloto, para un total de 190 electores hábiles, informó Iglesias.

Las áreas piloto son Zona Montaña, compuesta por 20 escuelas, en Orocovis y Morovis; Zona Urbana, con 26 establecimientos educacionales, en Mayagüez, Hormigueros y Añasco; y Zona Sur, con 28 planteles, en Yauco, Guayanilla y Guánica.

“El proceso fue muy bueno. Estuvimos en Morovis, Mayagüez y en Guayanilla”, indicó.

Cada CAL cuenta con 15 miembros, aunque, al momento, solo tienen 14, pues no se han designado los superintendentes que dirigirán cada zona piloto. Iglesias dio a conocer que hubo empates en algunas contiendas en las zonas Montaña y Urbana, por lo cual la primera tarea de los miembros electos de esos dos CAL será evaluarlos y decidir cómo se resolverán.

“Como ya se había anunciado, los consejos están compuestos por dos directores (de escuelas dentro de su zona piloto), dos maestros, dos personas de apoyo al estudiante, así como estudiantes, un representante de padres, madres o encargados, de los alcaldes u oficiales electos, representantes de la academia, de la comunidad en sí o de la empresa privada, entre otros miembros”, precisó Iglesias.

Los CAL también cuentan con tres integrantes que tienen voz, pero no voto, entre ellos, un representante del nivel central, otro de gobernanza y el o la superintendente.

En esta instancia, se determinó que los nominados no tenían que ser parte de los consejos escolares de sus escuelas para ocupar puestos en el CAL, aunque es un requisito que podrían evaluar en un futuro, sostuvo el funcionario.

Necesarios representantes de alcaldes

Asimismo, declaró que cada CAL contará con un representante de los alcaldes de los municipios que componen las zonas piloto. Su selección está en manos de los funcionarios electos y, “entre ellos, debían llegar a un acuerdo, tipo consorcio, y escoger un representante que fuera la voz que los representará”, señaló Iglesias.

“Mucho de lo que escuchamos en la comunidad, cuando estábamos en el proceso de recopilar información y redactar el informe de descentralización, fue (cuestionando) la participación activa de lo que eran los alcaldes y la política, pero la realidad es que no podíamos dejar este sector tan importante fuera de lo que eran los CAL, porque ellos son los que están en la comunidad, ellos son los que escuchan y saben las necesidades de las escuelas. Así que lo que se determinó fue vamos a darle una posición, pero ellos, como grupo, tienen que escoger a quienes los representen, no basado en su ideología política, sino en los intereses de la comunidad”, expuso Iglesias, al explicar por qué los alcaldes tienen un representante en estos organismos.

Los miembros electos de los CAL comenzarán a tomar capacitaciones sobre sus nuevas responsabilidades este jueves y asumirán sus funciones de inmediato, pues el 8 de diciembre cierra el plazo para que los interesados en ocupar los cargos de superintendente presenten los documentos requeridos para ser considerados.

La próxima semana, los CAL comenzarán a recibir los documentos de cada aspirante y, en adelante, determinarán si necesitan solicitar información adicional a los interesados, realizar entrevistas o completar los procesos de evaluación que determinen, explicó Iglesias.

La meta es que los CAL puedan emitir una recomendación a la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, sobre quiénes deben ser nombrados como superintendentes, para el 15 de diciembre.

“Es bien importante dejar claro que tanto los CAL como el superintendente son (parte del) piloto y van a tener una duración, sus miembros estarán en el cargo, mientras dure el piloto. Algunos piensan que en el CAL van a estar en sus puestos por uno o dos años y no, estarán por los seis meses que dura el piloto. Y como siempre le hemos dicho a los miembros, se van a cometer errores, esperemos que no sean trascendentales, pero no se les va a penalizar por cometer un error porque esto es algo nuevo. Estamos aprendiendo y, por eso, vamos de la mano con ellos para ayudar a crear prácticas correctas en beneficio de los estudiantes”, sostuvo Iglesias.