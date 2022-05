Por segunda semana consecutiva los brotes de COVID-19 en las escuelas reflejan una baja, según el informe del Sistema de Vigilancia de COVID-19 en Instituciones Educativas.

Del 8 al 13 de mayo se reportaron 60 brotes en espacios educativos, 43 de ellos en escuelas de kínder a duodécimo grado y 17 en preescolares, cuidos de niño y Head Start. La semana pasada (1 al 6 de mayo) se habían reportado 70 y la semana anterior (25 al 29 de abril) se identificaron 176.

De acuerdo con el informe del Departamento de Salud, los brotes de esta semana generaron 517 casos y 595 contactos asociados. No obstante, estos son los casos que llegan y se reportan a las escuelas, los cuales no reflejan la totalidad de los contagios pues los resultados de las personas infectadas que se realizan pruebas caseras no entran a las estadísticas oficiales.

PUBLICIDAD

“De las pruebas caseras la mayoría no entra a las estadísticas, pero también ya muchas escuelas han acabado clases y los nenes ya no están yendo a las escuelas”, dijo el doctor Víctor Ramos, pasado presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

El pediatra advirtió que la tasa de positividad de COVID-19 a nivel isla se mantiene alta, con 26.95% según los datos reportados ayer. Esto significa que hay transmisión alta del virus en toda la isla. De acuerdo con Salud, los diez municipios con el nivel de transmisión más alto lo son: Culebra, Adjuntas, Arroyo, Lares, Aguas Buenas, Guayanilla, Jayuya, Aguadilla, Yauco y Cidra.

Mientras tanto, con los 60 brotes reportados esta semana actualmente hay 267 brotes de COVID-19 activos en instituciones educativas del país. De estos, 197 han sido en escuelas de kínder a duodécimo grado y 70 en cuidos de niño y Head Starts. De los 267 brotes activos, 120 son en escuelas públicas y 77 en escuelas privadas. En total, estos brotes han producido 3,433 casos reportados y 4,960 contactos asociados.

Por otra parte, Ramos advirtió que aún no se han aprobado ni divulgado unas guías para los campamentos de verano sobre como deben protegerse y minimizar el riesgo de contagio del virus en sus facilidades.

“Eso me preocupa. No se si es que no van a haber unas guías o que cada cual (cada campamento) haga lo que le de la gana”, indicó Ramos.