El Departamento de Salud mantiene bajo observación tres casos preliminares de hepatitis aguda de origen desconocido en Puerto Rico, pero que no reúnen todas las características de la definición establecida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), destacó el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

Mientras, aún están pendientes los resultados de la autopsia, así como de una muestra del tejido del hígado que se envió a los CDC cuando se realizó un trasplante de hígado en el caso sospechoso de la menor de dos años que falleció recientemente, según Tosca.

Explicó que, aunque no reúnen todas las características de la definición que los CDC le han dado a esta rara enfermedad, tienen varias similitudes, por lo que son analizados como posibles casos sospechosos.

“Se están esperando unos laboratorios”, sostuvo.

El pasado 6 de mayo los CDC informaron que investigaban 109 casos sospechosos reportados en 24 estados y Puerto Rico, además de cinco muertes asociadas a este brote de carácter mundial que para ese momento había afectado a unos 450 menores en más de 20 países. Actualmente, los CDC informan que 36 estados y territorios han reportado 180 casos pediátricos bajo investigación en los pasados siete meses. No se han reportado, sin embargo, muertes adicionales.

“Al día de hoy, solo se ha notificado al CDC de un caso. Los otros dos son pacientes que no cumplen con los criterios que ha establecido los CDC. No obstante, se analizan los expedientes para descartar”, informó Lisdián Acevedo, portavoz de prensa de Salud, ayer, viernes, a este diario. No fue posible actualizar con ella hoy sábado esta información.

La menor de dos años que estaba recluida en un hospital del área metropolitana, donde recibió un trasplante de hígado, falleció el domingo pasado. El Departamento de Salud informó el pasado 5 de mayo que investigaba el primer caso pediátrico sospechoso de esta enfermedad en Puerto Rico. La doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, le había informado a este diario que, aunque este caso no ha sido confirmado, cumple con la definición clínica de hepatitis aguda de origen desconocido establecida por los CDC. La niña presentaba elevación de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina, según se indicó.

Dolor de barriga, náuseas, vómitos, diarreas, cambio en el color de la piel, la conjuntiva de los ojos y las heces fecales son algunos de los síntomas que han sido asociados a esta enfermedad. Otra manifestación es niveles altos de enzimas hepáticas, lo que se corrobora mediante análisis de sangre. Los padres deben estar vigilantes a estos síntomas y consultar con sus médicos rápidamente si surgen en sus hijos.