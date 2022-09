Cinco años después del paso de los huracanes Irma y María, los residentes de la comunidad Luchetti, en Yauco, recuerdan las inundaciones que ocurrieron entonces y reclaman soluciones para evitar que pase lo mismo, o incluso peor.

“Aquí hay 150 casas y vivimos unas 100 a 110 familias. Algunas propiedades están abandonadas porque las personas se han ido con familiares o se han mudado, pero todavía quedamos muchos”, dijo Joselito Velázquez Padilla, líder de esta comunidad.

Velázquez Padilla, quien vive en este sector hace 34 años, comentó que hace cinco años la comunidad contaba con un dique aliviadero que, aunque no evitó que el área se inundara, sí evitó que la situación fuese peor y que la comunidad quedara sepultada por agua y lodo. El aliviadero, explicó, se abría cuando se recibían grandes cantidades de agua del río Luchetti para prevenir la inundación del área.

PUBLICIDAD

El huracán María, recordó, causó daños significativos a la agricultura de Yauco así como en carreteras, incluyendo el cierre de un tramo de la carretera PR-2. Como consecuencia, dijo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos optó por construir un dique más robusto y alto en el lugar para proteger la agricultura y las carreteras, no así a la comunidad.

“Dijimos que eso (el nuevo dique) iba a traer grandes consecuencias porque cuerpos de agua futuros van a tropezar con él y, como es más alto y fuerte, no van a poder sobrepasarlo, por lo cual van a haber más inundaciones en las casas (que allí ubican)”, indicó Velázquez Padilla.

Como medida preventiva, resaltó, alcanzaron un acuerdo con empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que mantuvieran los niveles del embalse Luchetti bajos, a modo de evitar que llegara mucha agua al sector.

“Los niveles habían bajado, pero como vieron que el nivel del lago (Luchetti) estaba bien, en río Prieto abrieron para que se descargaran los niveles del río al lago. Si no mantenemos los niveles (del embalse Luchetti) bajos, es inseguro y desconsiderado para nuestra comunidad”, manifestó Velázquez Padilla, quien comentó que el nivel del embalse aún no sobrepasa el nivel máximo de preocupación, pero está cerca.

La situación se empeoró hoy, dijo, cuando abrieron las compuertas del embalse del río Loco, en Yauco.

“Si siguen dejándolas abiertas vamos a tener unos afluentes de entrada, más los que vienen de la lluvia. Si sucede, nuestra comunidad quedaría expuesta a una situación peligrosa”, lamentó.

PUBLICIDAD

Velázquez Padilla comentó que ya el Cuerpo de Ingenieros determinó que la comunidad Luchetti ubica en un área de alto riesgo para la vida y propiedad. Por eso, subrayó, los residentes del área participan de un programa de reubicación subsanado con fondos federales CDBG-R3.

“Tenemos vales, pero no casas. No se consiguen, primero porque el programa tiene muchas exigencias y segundo porque no hay muchas casas disponibles”, dijo.

El líder comunitario comentó que al gobierno municipal de Yauco se le había pedido la limpieza del río Luchetti. El gobierno federal autorizó la limpieza y se le delegó al municipio su limpieza, pero de tres fases, solo se ha completado una fase y media.

“Escuché que el Cuerpo de Ingenieros le dio una dispensa (al municipio de Yauco) de 72 horas para limpiar”, sostuvo Velázquez Padilla al comentar que en el sector hay mucha vegetación y sedimentación.

Por otra parte, Velázquez Padilla indicó que el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, le informó que lo llamaría hoy a las 5:00 p.m. para ver si se ordenaba la reubicación de los residentes del área a refugios para salvaguardar su seguridad de los efectos de la tormenta tropical Fiona.

“Cuando me llame sabré si tendremos que estar tocando puerta por puerta (para reubicar a los residentes al refugio)”, dijo.

“Como saben que tenemos que desalojar (el área), nos han dejado solos, a la deriva”, agregó.

Por su parte, el alcalde comentó que esperarán por el boletín de las 5:00 p.m. para determinar si personal municipal acudirá a comunidades de alto riesgo para solicitarles que se muevan a los refugios. Las comunidades en peligro, dijo, son la Barriada Galarza, la urbanización Luchetti y la calle Santo Domingo que ubica en el casco urbano. También en peligro, dijo, está el Valle de Barinas, donde ubican los sectores Lima, Media Quijá, La Joya, Ciénega, El Bosquesito y Santa Rosa.

PUBLICIDAD

“Deberían irse a un refugio o con familiares”, indicó.

Señaló que los pronósticos han advertido que en Yauco podrían caer de 15 a 20 pulgadas de lluvia. Para el huracán María, dijo, cayeron 16.8 pulgadas de lluvia.

“Estamos preocupados”, sostuvo el alcalde al comentar que personal municipal hará una segunda ronda a las 9:00 p.m. para pedirle a los residentes afectados que acudan a los refugios.

En cuanto a la represa Luchetti, indicó que con 558.5 metros se encuentra en nivel moderado. Su nivel máximo, dijo, es de 573 metros.

El dique construido en el sector Luchetti, reconoció, no solventa la seguridad de los residentes de esa comunidad. Para el huracán María, recordó, el río Yauco buscó su curso y provocó grandes inundaciones en el área.

“Debe haber un proyecto de mitigación del río Yauco, pero son procesos largos”, dijo, al comentar que aunque ya se identificaron unos fondos para esta obra, aún no se ha informado si están disponibles para utilizarlos.

Comentó que, por ley, se le permite al municipio limpiar ciertos cuerpos de agua durante un período de 72 horas antes del paso de una tormenta. En esta ocasión, dijo, personal de Yauco estará limpiando el río Coayuco hasta esta noche.