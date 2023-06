Dedicarse a la venta de billetes de Lotería, en Comerío, no solo ha sumado una experiencia gratificante a la vida de José Ángel Díaz Febus, sino que también ha representado el sustento económico para su familia por los pasados 12 años.

Numerosas anécdotas se asoman a su mente cuando se le pregunta al billetero por su trayectoria. Sin embargo, la nostalgia lo arropa al referirse a la familia y amistades.

“Llevo 12 años vendiendo billetes y, de esta manera, he mantenido a mi familia de siete hijos. Antes, yo trabajaba en la construcción haciendo hospitales y me golpeé; me caí y me rompí la pierna derecha. Luego de eso, me dieron la licencia de vendedor de agente y, con eso, eché mi familia pa’lante, y me quedo vendiendo billetes hasta que Dios quiera, porque esto yo me lo disfruto. Aquí, se comparte con todo el mundo, hago amistades”, dijo Díaz Febus desde una de las esquinas de la calle Georgetti del pueblo.

PUBLICIDAD

Sobre las preferencias de los jugadores, indicó que la mayoría de sus clientes opta por comprar el billete completo. “Si no me encuentran, preguntan por mí, porque me echan de menos. Siempre tengo como a 40 personas que son fijas y me compran todos los días que estoy, de lunes a miércoles y los viernes y sábados. Casi siempre estoy desde las 6:30 de la mañana hasta el mediodía. Es muy raro que consigas un billetero en horas de la tarde”, destacó.

Dijo, además, que la faena le trae la satisfacción de interactuar y conocer personas de manera espontánea.

“Me gusta mucho hablar y compartir con las personas mayores. Me gusta asociarme con ellos, porque me hablan de sus anécdotas de los tiempos viejos y uno aprende y se entretiene a la vez. La mayoría de mis clientes son personas adultas, pero hay algunos jóvenes que le tiran a la suerte por buscarla”, comentó.

Y ni hablar de la alegría que Díaz Febus asegura que siente cada vez que conoce que alguno de sus clientes dio con el número ganador. “Yo soy bien sociable con la gente y, si ellos quieren que les cambie en efectivo el billete, yo lo hago. Les chequeo sus números y les digo si tienen premio reclamable. Si tengo ‘cash’ (efectivo), se los cambio o les aconsejo que vayan hasta la colecturía más cercana. Los oriento al respecto”, sostuvo.

Asimismo, no faltan los consejos del billetero para atraer la suerte. “Los números que más yo he recomenda’o son los que terminan en 7 y 8. Hace poco, le recomendé a un muchacho un número que terminaba en 7 y sacó $1,600, más el reintegro”, relató Díaz Febus.