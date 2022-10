Unos 100 profesionales de la salud, estudiantes, residentes de medicina y voluntarios visitaron el sábado comunidades de Peñuelas para asistirlos tras el huracán Fiona.

“Hay mucha necesidad, pero esto viene desde antes del huracán, es parte de la crisis del sistema (de salud), que también se vio con (el huracán) María”, dijo la doctora Elba Díaz Toro.

La profesora e investigadora de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico es una de las organizadoras de las Brigadas Salubristas, una iniciativa de ayuda comunitaria que surgió post-María. Ayer, contó, crearon cuatro grupos que visitaron hogares con necesidades identificadas por líderes comunitarios. Médicos, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, personal de enfermería, sicólogos y profesionales de salud pública fueron parte del grupo.

El equipo observó muchos viejos viviendo solos, adultos mayores cuidando a otros adultos mayores y mujeres con hijos cuidando familiares ancianos. Miembros de la organización COSSAO les repartieron “cajitas saludables” con productos agrícolas.

“Había gente bien descompensada, nerviosos, ansiosos, con traumas”, dijo la dentista, quien señaló que también vieron muchos niños con caries, perros sin vacunar, agua acumulada, escombros y vectores de enfermedades.

El grupo administró vacunas contra el COVID-19 provistas por VOCES. Médicos y personal de enfermería hicieron evaluaciones. También, vacunaron perros.

“No podemos solucionar con una intervención todos sus problemas de salud, pero podemos referirlos”, indicó.

Añadió que quienes ayudar pueden llevar suministros (alimentos no perecederos, pañales y ‘pads’ para adultos y medicamentos no recetados) al tercer piso del estacionamiento del RCM a modo de servicarro, de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Mientras, donaciones monetarias pueden hacerse a la ATH Móvil de VOCES, poniendo en las notas que es para Brigadas Salubristas. Interesados en ser voluntarios deben estar pendientes a las redes sociales de Brigadas Salubristas.