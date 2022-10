El portavoz de LUMA Energy Daniel Hernández recalcó la satisfacción del consorcio con el progreso de los trabajos en la restauración del servicio de electricidad en el país, en momentos en que, según los datos oficiales, uno de cada 10 abonados espera por la restauración de la energía.

“Estamos bien satisfechos en que anoche, cerca de la medianoche, llegamos al 90%, que estaba dentro de las proyecciones. El domingo pasado habíamos hecho una proyección de que íbamos a estar entre el setentaipico y 90% para ayer (viernes) y eso lo logramos anoche”, dijo Hernández, director de Proyectos Renovables de LUMA.

El pasado domingo, LUMA había proyectado que para el viernes entre el 77% y 91% de los clientes habrían recuperado el servicio, pero el gobernador Pedro Pierluisi afirmó, en ese entonces, que esperaba que ese porcentaje se alcanzara a mediados de la semana.

“Demuestra el compromiso que tenemos todos los que estamos trabajando en LUMA con todos nuestros clientes. Inclusive, con la petición del señor gobernador también estamos alineados”, sostuvo Hernández, quien afirmó que la respuesta de LUMA al huracán Fiona ha sido mejor que la observada en Estados Unidos luego de 10 ciclones tropicales “comparables”.

Al mediodía de hoy, el Puerto Rico Emergency Portal System (PREPS) informó que 1,321,567 clientes, o poco más del 90%, tenían servicio. El dato, provisto por LUMA, implica que 146,656 abonados permanecerían sin servicio, lo que contrasta con la información publicada en el portal independiente PowerOutage.us, que actualiza en tiempo real las estadísticas de interrupciones eléctricas en las jurisdicciones estadounidenses y que, a lo largo de la mañana de hoy, reportaba sobre 200,000 clientes sin luz en Puerto Rico. En su actualización de las 2:00 p.m. el portal reportó una reducción a 161,736 clientes sin energía.

Sin visibilidad de los bolsillos

Hernández, en entrevista con El Nuevo Día, atribuyó la aparente discrepancia a la volatilidad del servicio energético en Puerto Rico, y sostuvo que LUMA continuará restaurando el servicio a “miles” de clientes diariamente. El ingeniero sí reconoció que LUMA, al presente, no tiene visibilidad de los llamados “bolsillos”, o grupos de clientes sin servicio en localizaciones puntuales, rodeados por áreas que sí están energizadas.

“Cada grupo de clientes, digamos 20 o 30, tiene asignado un transformador de poste. En ocasiones cuando esa (línea) secundaria sufre un desperfecto, el desconectivo, que llamamos el machete o fusible, abre (y) nuestro grupo de empleados va y verifica la razón por la cual ese transformador se desconectó, ese machete se abrió o ese fusible se fundió, corregimos el problema y normalizamos”, indicó Hernández.

“No tenemos visibilidad de un grupo pequeño de clientes que se queden sin servicio. El sistema ahora mismo no te da esa función para poder monitorear a ese nivel de precisión cuando un grupito muy pequeño de clientes sufre una interrupción. Necesitamos que el cliente llame e inmediatamente nos deje saber que ellos no tienen servicio pero sus vecinos sí lo tienen”, abundó el ingeniero, puntualizando que, como parte de la modernización del sistema, LUMA espera instalar metros “inteligentes” que sí provean esa visibilidad del estado de cada cliente.

El plan para Mayagüez y Ponce

Hernández precisó que hasta ayer, viernes, se habían identificado unas 159 líneas del sistema de distribución con averías totales o parciales, incluyendo algunas que sirven a infraestructuras críticas, como instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Tal como ha ocurrido desde el paso de Fiona, las regiones de Mayagüez y Ponce, con 62% y 79% de energización, respectivamente, continúan siendo las más rezagadas en la recuperación. Hernández subrayó que LUMA mantiene su pronóstico de que ambas zonas, severamente golpeadas por el huracán, recuperen el 90% del servicio entre el 4 y 6 de octubre.

Según el oficial de LUMA, el 50% del personal del consorcio está destacado en el sur y oeste de Puerto Rico con la intención de energizar las zonas, lo que se traduce en más de 1,000 empleados y unas 500 brigadas. A nivel isla, LUMA cuenta con unos 400 contratistas de Puerto Rico y “sobre 200″ trabajadores traídos de Estados Unidos.

Pese al optimismo de que se logrará alcanzar el 90% de energización en ambas regiones dentro de los próximos tres a cinco días, Hernández se abstuvo de proyectar cuándo sería posible que la totalidad del país llegue al 100%. El huracán Fiona cruzó la zona suroeste el 18 de septiembre, hace 13 días, y la gerencia de LUMA ha insistido desde entonces que el proceso de energizar el archipiélago sería una cuestión de “días”, no de semanas o meses.

Hernández reiteró hoy la expectativa: “Yo te diría que diariamente vamos a estar dando los números a todos nuestros clientes porque cada día puede representar un reto adicional y podemos explicar dónde estamos. Yo creo que, en lugar de hacer una proyección a largo plazo, que lo que estamos hablando es de días, la información más precisa va a salir de cada día de trabajo, lo que hemos hecho y logrado. Aquí no estamos hablando de semanas, no estamos hablando de meses”.

Sobre la AAA, Hernández indicó que ya el 94% de las instalaciones de la corporación pública están energizadas, si bien no pudo precisar cuántas estructuras representan el 6% restante. Al momento de publicación, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, no había estado disponible para entrevista.

“Tenemos un plan establecido desde el día uno para trabajar con toda la infraestructura crítica y desde nuestro centro de emergencia tenemos personal trabajando las 24 horas al día en conjunto con Acueductos para intercambiar información del plan y poder llegar a ese 100% lo antes posible”, dijo, por su parte, Melissa Pueyo, gerente de cuentas clave de LUMA.