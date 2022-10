A casi dos semanas del paso del huracán Fiona, el municipio de Moca figura como el pueblo con mayor proporción de su población sin servicio de agua, superando por más de 10 puntos porcentuales a su vecino Aguada, que se encuentra en la segunda posición.

De sus 13,107 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Moca, 5,445, o el 41.5%, carecían del servicio hoy a las 2:00 p.m., de acuerdo con datos provistos por la corporación pública.

Aguada, con 13,923 clientes, tiene al 31% de su población sin agua.

De los 11 municipios que tienen a más del 10% de la población sin el servicio de la AAA, la mayoría ubican en la región central: Villalba, (28.9%), Jayuya (25.2%), Comerío (23.7%), Maricao (16.5%), Coamo (15.8%), Cayey (12.9%), Aibonito (11.8%) y Cidra (10.1%). A estos pueblos se les une Humacao, con el 11% de los clientes sin agua.

En términos generales, el 94% de los más de 1.3 millones de abonados de la AAA han recuperado el servicio, de acuerdo con el Puerto Rico Emergency Portal System. El 6% restante representa poco menos de 80,000 consumidores a nivel isla.

La presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, quien hoy no estuvo disponible para entrevista, ha indicado que los problemas de servicio se concentran en clientes que se suplen de estaciones de bombas o plantas de tratamiento que, al presente, no cuentan con electricidad ni generadores de emergencia para operar. Hoy, el portavoz de LUMA Energy Daniel Hernández mencionó que el 94% de las instalaciones de la AAA están energizadas por la red que opera el consorcio, pero no pudo precisar la cantidad de estructuras de acueductos que no tienen electricidad.

Según el listado de la AAA, hasta esta tarde había seis pueblos con entre el 90% y 95% de sus clientes con agua: Dorado, Ciales, Las Piedras, Aguadilla, Corozal y Barranquitas.

Otros 29 pueblos, en tanto, estaban por encima de 95% pero sin llegar al 100%: Cabo Rojo, Ponce, San Juan, Caguas, Guayama, Lares, Yauco, Orocovis, Salinas, Morovis, Juncos, Aguas Buenas, Añasco, Camuy, Patillas, Sabana Grande, Adjuntas, Utuado, Mayagüez, Quebradillas, Rincón, Yabucoa, Maunabo, Vega Baja, San Germán, Hatillo, Naguabo, Juana Díaz y Las Marías.

Los restantes 32 pueblos, de acuerdo con la AAA no enfrentaban ninguna interrupción en el servicio de agua potable: Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, Toa Baja, Trujillo Alto, Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatí, Naranjito, Toa Alta, Vega Alta, Hormigueros, Isabela, Lajas, San Sebastián, Arroyo, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Santa Isabel, Ceiba, Culebra, Fajardo, Gurabo, Luquillo, Río Grande, San Lorenzo y Vieques.