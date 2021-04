A pesar de la actual disputa entre La Fortaleza y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en torno a las nominaciones por parte del gobernador Pedro Pierluisi y los procesos de confirmación respecto a la Secretaría del Departamento de Educación, en la sede de la agencia las respectivas oficinas buscan dar continuidad a los procesos mientras se dilucida quién asumirá el mando de manera oficial, aseguró Eliezer Ramos Parés, secretario asociado de Educación Especial.

“El Departamento de Educación ha continuado con su agenda priorizando los trabajos para las escuelas del sur. Ya han dado inicio algunas de las estrategias que se trabajan en unión a OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas), Autoridad de Edificios Públicos y AFI (Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura). De otra parte, el equipo de administración, finanzas y Asuntos Federales colaboran en los procesos para la adquisición de equipos y materiales para las escuelas”, sostuvo Ramos Parés, en declaraciones escritas a El Nuevo Día este sábado.

Pierluisi sometió ante el Senado el nombramiento de Ramos Parés como secretario interino, al tiempo que sometió el nombre de Magaly Rivera Rivera como secretaria en propiedad. En el Senado, el nombramiento de Ramos Parés podría ser atendido el lunes o martes, aunque el presidente de ese cuerpo legislativo no ha confirmado el día exacto. Sobre el nombramiento de Rivera Rivera, Dalmau Santiago ha indicado que le preocupa el posible carácter político de la nominación, ya que Rivera Rivera es una conocida activista del Partido Nuevo Progresista e integrantes de la Legislatura Municipal en Bayamón.

Aunque en las expresiones de Ramos Parés no hubo detalles adicionales en cuanto a los procesos relacionados a las escuelas del sur afectadas por los terremotos, previo a que Pierluisi retirara la designación de Elba Aponte como secretaria -tras señalamientos de irregularidades en su gestión y luego que la Comisión de Nombramientos en el Senado recomendara no confirmarla-, la exfuncionaria firmó acuerdos con los alcaldes de Guayanilla y Yauco para la reparación de siete escuelas en desuso que no tienen problemas con columnas cortas.

Ramos Parés recordó, además, que el pasado jueves la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) liberó $24.4 millones que estaban retenidos a la agencia, “tras determinar que el Departamento de Educación implementó correctamente el sistema para registro de asistencia”.

“Ya se está trabajando en el uso de los dineros para beneficio de las escuelas y comunidades escolares”, sostuvo el secretario asociado en las declaraciones a este medio.

A finales de enero de este año la Junta había determinado retener $30 millones de la nómina de Educación, luego de que se pospusiera nuevamente la implementación del sistema de asistencia para los empleados de la agencia y que debió estar vigente hace más de tres años. De acuerdo con la Junta, al momento de anunciar la retención de los fondos, la agencia continuaba pagando el salario de casi un millar de trabajadores, aunque estos estaban inactivos o no habían evidenciado estar trabajando.

El secretario asociado también indicó que en las escuelas siguen llevándose a cabo instalaciones de equipos, filtros, y conexión inalámbrica de internet, como parte del plan de acondicionamiento para el regreso a clases presenciales, un proceso en pausa debido a la preocupante alza en contagios de COVID-19.

“Los trabajos de certificaciones de las escuelas han continuado y el personal se mantiene atento a las determinaciones del Departamento de Salud para el regreso presencial a clases, conforme a las recomendaciones de los epidemiólogos”, dijo el funcionario.

Asimismo, aseguró que las Oficinas Regionales Educativas mantienen sus reuniones periódicas para el repaso de planes de trabajo y ajustes, de ser necesarios. De otra parte, recordó que el viernes cerró la segunda apertura de la plataforma de Matrícula en Línea, cuyo fin era que los padres culminaran los trámites de matrícula de sus hijos y que los ya matriculados conocieran su escuela asignada. Ramos Parés recordó que en la primera apertura se había alcanzado un 91% de estudiantes matriculados, cifra que debiera aumentar con la segunda apertura, aunque ese cálculo aún no estaba disponible.

El secretario asociado, aseguró, de igual modo, que “continúa llevándose a cabo el proceso de revisiones de los programas educativos de los estudiantes de educación especial en nuestras escuelas y regiones educativas en preparación para el próximo año escolar”.