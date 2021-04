A dos meses de que el consorcio LUMA Energy tome control de la operación diaria en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el director ejecutivo de la corporación pública, Efran Paredes Maisonet, anunció hoy, miércoles, la designación de Nydza Irizarry Algarín como directora interina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales.

Irizarry Algarín asumirá el puesto el próximo lunes, 5 de abril, y sustituirá a Marc Thys Torres, según una comunicación interna que recibieron hoy los empleados de la AEE.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, el subdirector ejecutivo de Administración y Finanzas de la AEE, Jaime López Díaz, reconfirmó la designación.

“La licenciada Irizarry Algarín estará colaborando con los asuntos administrativos de recursos humanos en la Autoridad y la transición de nuestros empleados a LUMA, movilidad al Directorado de Generación u otras agencias del gobierno de Puerto Rico, según dispone la Ley 120 de 2018”, dijo López Díaz, en referencia al proceso establecido para los trabajadores de la AEE como parte de la privatización.

Dicho proceso dispone que los empleados que no sean reclutados por el consorcio, ya que no es un traslado automático, podrían permanecer en la estructura que quede de la AEE o pasar a otras dependencias públicas. El contrato entre LUMA y el gobierno –a 15 años y por $1,500 millones– no ofrece garantía de empleo en el consorcio.

En su declaración, López Díaz resaltó que Irizarry Algarín fue directora de Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), entre otras instrumentalidades. También, ha ejercido su práctica privada como abogada.

Precisamente, la OATRH es la entidad encargada de garantizar que ningún empleado de la AEE se quede sin trabajo con la llegada de LUMA. El viernes pasado, la dependencia circuló un memorando detallando cómo sería ese proceso. Determinó, por ejemplo, que los trabajadores que no pasen a LUMA tendrían 10 días para solicitar voluntariamente un traslado a otra entidad del gobierno. Mientras, los que no se integren al consorcio o no soliciten traslados, podrían quedarse laborando en alguna de las funciones que permanezcan activas en la AEE, pero estarían sujetos a movimientos “involuntarios” a otras dependencias públicas.

Sobre Thys Torres, López Díaz indicó que “permanece como empleado de la Autoridad”. Dos fuentes de El Nuevo Día dijeron, sin embargo, que, aunque no fue despedido, le habrían ordenado agotar los días de vacaciones acumulados y no regresa a la AEE. Thys Torres tiene una plaza de carrera como fiscal en el Departamento de Justicia y le faltarían unos cuatro años para jubilarse del gobierno.

El mes pasado, se supo que Thys Torres solicitó trabajo en LUMA, pero retiró su petición. En una carta a Wayne Stensby, presidente del consorcio, indicó: “Mi única prioridad es velar, dentro de la transición, por los mejores intereses de la AEE y por el bienestar y trato justo de cada uno de nuestros 5,421 empleados”.

LUMA debe asumir las riendas de la AEE el próximo 1 de junio.