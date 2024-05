Caminan por la Casa Juana Colón: se unen desde la diáspora hasta Comerío para salvar más mujeres

“Es un proyecto para poder sostenernos en el futuro. La idea no solo es beneficiar a Casa Juana, sino también darle vida a la comunidad” , destacó la directora ejecutiva de la entidad, Janice Soliván Roig .

Soliván Roig compartió que, aunque Juana Colón luchó por el voto de las mujeres, no pudo ejercerlo cuando se logró el sufragio en 1932, pues no sabía leer. No fue hasta 1936 que se enmendó la ley para que pudieran participar todas las puertorriqueñas adultas.