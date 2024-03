Matria ampliará proyectos para sobrevivientes de violencia de género y la comunidad LGBTQ+

Parés Alicea recordó que Matria no recibe fondos estatales, por lo que su labor se realiza “a pulmón” . “Estos $2 millones nos proveen aún más independencia, no solo para soñar en grande, sino para ejecutar”, destacó vía telefónica con El Nuevo Día .

“Lo que veníamos soñando era tener un fondo para cuantías, que a veces no son ni grandes, de dinero que alguien necesita para salir del ciclo. Ahora, podríamos añadir a la línea , no solo te decimos qué hacer, es que, si estás en una situación que no tienes el mecanismo económico, es un gasto que puede estar dentro de este fondo semilla . Y las personas nos podrían donar y estamos ayudando a las mujeres a salir de esa situación de peligro”, abundó.

“Ambos proyectos lograron maravillas y llegó un momento en que no tuvieron continuidad, precisamente, por la falta de fondos no restrictos para seguir alimentando esas iniciativas. Así que sería mirar a esos proyectos que se quedaron ahí, que los amábamos con todo el corazón, y no había los fondos no restrictos para continuar”, precisó.