Cambio de mando en Proyecto Matria: “Las mujeres en este país están más despiertas y alertas que nunca”

Me llevo una visión y una experiencia que ha hecho crecer mi corazón, me llevo un corazón más grande después de 20 años

“Con las muertes, pienso, ‘voy a seguir tratando a la memoria de las que murieron’”, agregó Parés Alicea. “Nos duele tanto que se fueron, pero si fuera yo, me gustaría que me dedicaran la sonrisa de un niño que está bien, de una mamá con sus hijos o sus hijas, y que piensen, ‘esta línea surgió para evitar lo que me pasó a mí’. Pienso que es una opción personal, y entiendo a quien no lo vea de esa manera, pero, a mí, sí me sirve de motivación, de alimento para mi rabia, las que mueren, y a la memoria de ellas seguimos trabajando”.