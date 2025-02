Cancelan advertencia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

“Deben permanecer calmados, pues no hay desalojos ni evacuaciones. De momento, la red de sensores no ha corroborado la formación de un tsunami. Los sensores en Yucatán e Isla Mujeres (México) no han detectado nada, y tampoco en (la isla de) San Andrés (Colombia). No hemos tenido comunicación con Islas Caimán, me imagino que debieron sentirlo fuerte”, indicó Huérfano vía telefónica.