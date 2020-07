La caravana que realizó el Movimiento Socialista de Trabajadores para repudiar la llegada de turistas a la Isla a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín culminó este sábado con el arresto de su portavoz, Ricardo Santos Ortiz, y con la imposición de multas de tránsito de $150 a decenas de manifestantes.

A las 7:00 p.m. los manifestantes se mantenían en la entrada hacia el aeropuerto y detenían el tráfico de la avenida Ramón Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina a San Juan, en espera de conocer qué le ocurrió a su líder.

El teniente coronel Héctor Monge se limitó a indicar que Santos Ortiz, hijo del líder sindical de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Santos, fue detenido por agredir físicamente a un agente de la Policía. No detalló cómo ocurrió el incidente.

Vídeos obtenidos muestran cómo la Policía tiró al suelo a Santos Ortiz como parte del arresto. Monge negó que se tratase de uso de fuerza excesiva.

Mientras, el portavoz de prensa de la Policía, Axel Valencia, no supo indicar, de inmediato, a qué cuartel fue llevado el portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores ni cuándo sería acusado.

La Policía limita el acceso al aeropuerto en Isla Verde Un grupo de manifestantes intentó entrar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para protestar contra la llegada de turistas, pero la Policía no permitió su entrada, creando un tapón en la marginal del Expreso Baldorioty de Castro. Posted by El Nuevo Día on Saturday, July 25, 2020

El arresto ocurrió en momentos en que agentes de la Policía impartían boletos de $150 por obstrucción a la vía de rodaje a los manifestantes que aguardaban por poder entrar con su caravana hasta el aeropuerto. Con su manifestación, estos buscaban expresar su malestar de que turistas atraídos por los bajos precios de los pasajes lleguen hasta la Isla a incumplir con las medidas impuestas para combatir el coronavirus.

Policía cerró accesos al aeropuerto

Los manifestantes intentaron entrar en dos ocasiones al aeropuerto con su caravana. Sin embargo, la Policía levantó barricadas para impedirle el paso a la caravana.

El primer intento ocurrió poco después de las 3:00 p.m. por la entrada en dirección de San Juan a Carolina. Allí, se registraron momentos de tensión cuando se le prohibió el paso a los vehíclos de los manifestantes, pero no se registraron arrestos.

“No fue que nosotros no les permitimos entrar al aeropuerto, lo que pasa es que nosotros estamos aquí para mantener un control de distanciamiento social, no queremos que el coronavirus siga propagándose como está en estos momentos. Yo entiendo, que se lo expliqué al líder de los manifestantes, que quizás él cree que tiene una buena causa, pero la causa que nosotros tenemos es mejor que la de él porque lo nosotros lo que queremos es que ni ellos mismos se contagien”, manifestó Monge.

Sin embargo, los manifestantes se encontraban en sus vehículos y, según explicaron, pretendían entrar en caravana al aeropuerto. Una de las protestantes le cuestionó a los policías por qué a ellos no les permitían hacer caravanas, pero la Uniformada nunca intervino con las que realizaron los políticos en días recientes.

Fuerza de choque custodia la entrada al aeropuerto.

“Nosotros seguimos firmes. Queremos quedarnos aquí un rato más para expresarle al País, y que el pueblo que está transitando por la Baldorioty vea el operativo que la Policía ha hecho para impedir una manifestación pacífica que hemos convocado y que iba de los más bien hasta que la Policía decidió cerrarnos la entrada al aeropuerto. Si ellos hubieran permitido que esta manifestación continuara ya esta manifestación hubiera culminado, pero esa situación lo que ha provocado es un tapón inmenso en la Baldorioty por los dos carriles –ida y vuelta– y eso ha sido un proceso ejemplar donde la gente está viendo quiénes son los que están haciendo el tapón inmenso aquí, que es la Policía de Puerto Rico”, explicó Santos Ortiz.

“Incluso, ante la prensa, el teniente coronel a cargo de este operativo señaló que la razón por la que no nos permitían la entrada al aeropuerto era porque esto era una manifestación política, que las otras manifestaciones que eran de otros ámbitos se podían hacer, pero esta no porque era política. Se le ve la costura al gobierno de Wanda [Vázquez Garced] que está impidiendo la manifestación contra su gobierno corrupto y su gobierno insensible que está haciendo todo lo posible para que este País caiga en la desgracia del COVID-19″, añadió.

Minutos después agentes de la Fuerza de Choque llegaron hasta la mencionada avenida, lo que provocó que aumentara la tensión aún más en el lugar.

Sin embargo, los manifestantes se marcharon cerca de una hora después, tras no lograr entrar al aeropuerto. Se trasladaron, entonces, hacia la entrada en dirección de Carolina a San Juan.

Santos Ortiz volvió a reclamar el paso de la caravana. Sin embargo, la Policía volvió a hacer un despliegue de agentes y privaron el paso.

En medio de la imposición de boletos de tránsito de los manifestantes que buscaban pasar al aeropuerto fue que ocurrió el arresto del portavoz de la protesta.

El motivo de la manifestación

Previo al arresto, Santos Ortiz informó que “estamos reclamando tanto al gobierno federal, como el de Puerto Rico, que tomen las medidas necesarias para que cierren en aeropuerto al turismo ordinario y solo limite a pasajeros extraordinarios o a la carga”.

“Entendemos que la situación de la epidemia ha tomado un giro de crecimiento en Puerto Rico y en Estados Unido está fuera del control y hay que tomar las medidas más urgentes en este momento para que se detenga o limite la propagación del virus”, añadió.

Santos Ortiz aceptó que por las condiciones coloniales de la Isla es la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y el gobierno estadounidense quien único pudiese imponer una veda a los viajes hacia Puerto Rico.

Pero, señaló que la gobernadora Wanda Vázquez Garced podría viabilizar el impuesto que le ha solicitado el epidemiólogo del task force médico, Juan Carlos Reyes, a los viajeros.

Además, insistió en que el Departamento de Salud debería mejorar el rastreo de los pasajeros y vigilar que la cuarentena obligatoria que se impone a todo aquel pasajero que no traiga el resultado negativo de la prueba molecular de coronavirus se cumpla.

“Estamos claro que el gobierno federal tiene control final de las decisiones que se toman en cuanto al transporte aéreo, pero la gobernadora no se puede limitar a poner una cartita como un aguaje de que está solicitando X o Y cosas”, señaló Santos Ortiz, al hacer alusión a la petición que realizó Vázquez a la FAA para que prohíba los vuelos desde Florida y Texas hacia Puerto Rico.

Por las razones mencionadas, el portavoz solicitó a los puertorriqueños que se lancen a la calle a manifestarse en contra de la llegada de turistas.

“Tenemos una crisis de salubridad que no puede esperar que se resuelva el problema. Hay que lanzarnos a la calle, crear una crisis que ponga en relieve internacional que Puerto Rico no tiene la capacidad para tomar decisiones tan básicas como limitar el turismo y otros sectores que llegan por la vía aérea”, manifestó.

La llegada de turistas a la Isla se debe, en parte, a que las líneas aéreas han lanzado ofertas muy tentadoras de pasajes hasta en $11 desde Orlando, Florida, o Newark, Nueva Jersey.

El problema que se confronta es que los visitantes andan sin mascarillas en zonas turísticas como el Viejo San Juan, el Condado e Isla Verde. También se les ha observado deteniendo el tráfico para bailar reguetón en el Condado, así como en varias peleas, una de las cuales se desarrollo en el interior del aeropuerto.

Asimismo, varios brotes de coronavirus registrados, como los reportados en Canóvanas, Ciales y Guayanilla, han sido causados por viajeros que llegan desde los Estados Unidos.

La gobernadora, en un tuit publicado esta mañana, reconoció el problema que ha causado la llegada de turistas luego de que se anunciara una reapertura del turismo para el 15 de julio y el 17 de julio se revirtió la directriz ante el aumento de casos de coronavirus.

“Conocemos la preocupación de nuestra gente con relación al aeropuerto y la entrada de pasajeros. Dialogamos con el contraalmirante Peter Brown para fortalecer el acercamiento a la Secretaria de Transportación y trabajar sobre nuestra solicitud de control”, señaló.

El pasado jueves también informó que se evalúa la posibilidad de imponer el impuesto a los viajeros, como disuasivo para que lleguen a Puerto Rico y para generar dinero para ser utilizado en esta emergencia causada por el coronavirus. Sin embargo, ninguna medida legislativa ha sido radicada para viabilizarlo.