El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, ofreció un mensaje virtual a través de su página de Facebook, como parte del cierre de su campaña primarista, en el que agradeció y exhortó a la ciudadanía a salir a votar durante el proceso electoral mañana, domingo.

“Mi agradecimiento a los miles de puertorriqueños que por los pasados dos años me han recibido en sus hogares o en las tertulias que iniciamos para reactivar los sueños que nos habían robado. No ha sido fácil esta ruta, pero hoy me siento listo para, junto a ti, continuar pensando en grande y encaminar a Puerto Rico hacia la Segunda Transformación”, sostuvo el precandidato.

Junto a parte de su equipo de trabajo, el actual alcalde del municipio de Isabela comentó que Puerto Rico atraviesa uno de los peores momentos de su historia, luego del paso del huracán María, los terremotos en el sur, la pandemia del COVID-19 y la reciente tormenta tropical Isaías, además de la corrupción.

Resaltó que a lo largo de estos eventos el pueblo ha sido testigo de como el gobierno falló, tanto en el ofrecimiento de los servicios básicos como en la atención de las necesidades de todas las personas afectadas por estas situaciones.

Sin embargo, Delgado Altieri señaló cómo, en medio de la tragedia, el dolor y las necesidades, también observó la creatividad del pueblo y su capacidad de reinvención.

Recordando las palabras del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, con el sueño de “Pan, Tierra y Libertad” del jíbaro puertorriqueño, el político manifestó su deseo de una Segunda Transformación Social y Económica con el fortalecimiento de la Universidad de Puerto Rico y la educación pública como uno de sus ejes.

Asimismo, abogó por un nuevo modelo de salud integral basado en la prevención, en la creación de empleos para nuevas generaciones y en que la seguridad alimentaria y el manejo responsable de los recursos del país sean motor de nuevas economías y desarrollo sostenible. Igualmente, abogó por “un país seguro con espacios abiertos”.

“Es hora de que el pueblo vuelva a sentir que el Partido Popular Democrático responde a cada uno de los sueños de su gente”, indicó.

Delgado Altieri recalcó, además, la importancia del fortalecimiento de la colectividad a través de una “unidad real, no simbólica”. Resaltó que durante su campaña no entró “en dimes ni diretes” ni en responder ataques infundados.

“Los populares debemos tener presente que las causas son más importantes que las ambiciones. Y por eso, cuando termine este proceso, podré llamar a la unidad porque la practiqué”, concluyó.

Se espera que en los próximos minutos Delgado Altieri salga en caravana por el municipio de Trujillo Alto. Mientras, después de las 4:00 p.m., se trasladará hasta el pueblo de Juana Díaz para culminar allá su último encuentro con la ciudadanía previo a la votación de mañana.