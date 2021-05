El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anunció hoy un un nuevo organigrama con el cual pretende dividir, en varias figuras claves, las tareas principales de la agencia.

“Es algo que quería hacer hace tiempo”, informó Mellado hoy en conferencia de prensa.

La doctora Iris Cardona, quien actualmente dirige el programa de vacunación de COVID-19 en Puerto Rico, fue nombrada principal oficial médico de la agencia.

Mientras, el doctor José Becerra, reconocido epidemiólogo, fue nombrado principal oficial de epidemiología de Salud.

Cardona, quien funge como asesora de vacunación de Salud desde el 2001, anticipó que, además de fortalecer el programa de COVID-19, proyecta ampliar las vacunas que se pedirán a la población del país en vías de fortalecer la salud de la ciudadanía, principalmente de enfermedades infecciosas.

Mientras Becerra, quien trabajó durante unos 30 años con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), informó que su contrato con Salud es “ad honorem” y tiene el norte de integrar las distintas dependencias que forman parte del sistema de vigilancia de la agencia.

“Lo que estamos haciendo es reorganizando el Departamento de Salud”, dijo Mellado.

Dentro de los nuevos nombramientos de la agencia, se informó además que Eduardo Zavala, quien trabaja en Salud desde el 2018, fue nombrado secretario auxiliar de Planificación de Desarrollo.

“Aquí no se ha desmantelado nada. Es una estructura gerencial para optimizar los recursos”, dijo Mellado, quien resaltó en tono molesto que su intención no es tapar o esconder estadísticas o datos. Advirtió que el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) va a continuar haciendo su modelo de análisis y estadísticas, pero bajo una estructura gerencial, que es la que dirige el doctor Becerra ahora.

“No voy a permitir que se cuestione la integridad del Departamento de Salud”, sostuvo Mellado, al descartar que esté molesto con la epidemióloga Fabiola Cruz, quien denunció una serie de limitaciones en el acceso a información y falta de colaboración de la Oficina de Epidemiología de Salud.

“Ella (Cruz) es parte del equipo”, agregó, aunque resaltó que todo aquel que no le guste las decisiones que se tomen en la agencia tiene el derecho de no participar en las reuniones que se hagan, pero no así de cuestionar la integridad de la agencia.

Mellado anunció, además, que otro de los esfuerzos encaminados es crear un sistema electrónico en el cual ya varios hospitales se han conectado para compatir e integrar datos. Este, dijo, responde a la exigencia federal del establecimiento local del Medicaid Management Information System (MMIS).

Números positivos respecto al COVID-19

Por otra parte, se informó que la tasa de positividad de casos únicos ronda entre 2 y 3%, mientras que, aún con atrasos en los datos de personas vacunadas, hoy día un 39% de la población ya completó el proceso de esta vacuna.

Con este panorama, Mellado coincidió con las declaraciones que ha anticipado el gobernador Pedro Pierluisi de que la próxima orden ejecutiva para el control del COVID-19 establecerá mayores flexibilizaciones, como la posible eliminación del toque de queda y aumento en la ocupación de lugares cerrados.

Además, comentó que si continúa el panorama actual de una reducción en los contagios, podría también flexibilizarse el uso de las mascarillas en ciertos lugares.