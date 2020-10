La organización sin fines de lucro Casa Pueblo, la Fundación Honnold y la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña (Acesa) dieron a conocer hoy el inicio de la instalación de más de 1,000 panales fotovoltaicos en 13 edificios en el casco urbano de Adjuntas, iniciativa que impulsará el desarrollo económico de la zona a la vez que promueve la futura inversión en la comunidad.

El director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, explicó que esta primera fase en la creación de una microrred se enfocará en la generación de energía solar para los 18 comercios ubicados en las estructuras seleccionadas, la cual debe estar operando antes del Día de Reyes. En la segunda fase, pautada para comenzar el próximo año, se trabajará en el almacenamiento de la energía solar.

Massol Deyá indicó que los comerciantes participantes, agrupados en Acesa, pagarán menos por su consumo eléctrico. El dinero se distribuirá entre varios fondos, entre ellos uno para dar mantenimiento a la microrred y otro de reinversión social. El dinero en este último fondo se invertirá en la construcción de “casas solares” en Adjuntas, sostuvo Massol Deyá.

PUBLICIDAD

“Ese concepto no existe en ningún lado, porque no se trata de una cooperativa solar, no es un negocio. Es, dentro del mundo capitalista, tenemos a los comerciantes entrando en un modelo de responsabilidad social”, expresó. “El proyecto va a beneficiar directamente a quien la produce (la energía solar), que es la comunidad. No se trata de que es un parque solar y alguien nos va a mandar energía por un cable, es que tenemos el sol, tenemos el viento, es construir de forma resiliente y democratizar el tema de la enería”, añadió.

La microrred de energía solar se logró a través de las donaciones de individuos, la Fundación Honnold y la empresa privada, sin inversión gubernamental alguna. El director asociado de Casa Pueblo indicó que aún contabilizan a cuánto ha ascendido la inversión, pero estiman que superará $1 millón.

Por ejemplo, la empresa Máximo Solar fue contratada para la instalación de las placas fotovoltaicas, pero está donando los sistemas de anclaje, señaló Massol Deyá.

“Estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa única en el mundo que rompe barreras y une esfuerzos para dar ejemplo de transformación energética con energía limpia”, expresó el propietario de la empresa, Máximo Torres.

En el caso del almacenaje de energía, se trabaja con la empresa de vehículos eléctricos RIVIAN para el diseño y construcción de un complejo de baterías.

“Es una nueva empresa. Ellos tienen la tecnología de almacenaje de energía de ellos y es la primera aplicación de esa tecnología que harán fuera de un carro”, sostuvo Massol Deyá, al estimar que esta fase debe estar lista para mayo.

PUBLICIDAD

Mientras, el presidente de Acesa, Gustavo Irizarry, destacó que el costo de la energía eléctrica representa cerca del 30% de los gastos operacionales de los comerciantes del casco urbano, por lo cual este proyecto supone un alivio para ellos. Massol Deyá indicó que los comerciantes no han tenido que invertir para ser parte del proyecto, aunque sí han participado por más de un año de reuniones y se han comprometido con los estatutos legales que regirán su funcionamiento.

“Es imposible crecer, duro sobrevivir y muy difícil competir con megatiendas extranjeras privilegiadas en la isla. Ahora tendremos una solución nuestra que podrá ser modelo para la comunidad puertorriqueña de pequeños negocios”, expresó Irizarry.

Casa Pueblo ha provisto sistemas de energía solar a una emisora radial, un cine comunitario, una escuela elemental y múltiples residiencias, entre otros proyectos, en Adjuntas.

El fundador de Casa Pueblo, Alexis Massol, recordó las luchas ambientales y comunitarias en las que ha participado la entidad desde hace 40 años, comenzando con la lucha en contra de la explotación minera en la montaña.

“Vamos hacia una transformación, no de Adjuntas sino del país. Nos estamos moviendo de abajo hacia arriba para cambiar el proceso energético”, indicó Massol. “Estamos haciendo algo que está convirtiéndose en un hito histórico para Adjuntas, Puerto Rico y la humanidad. Un hito histórico que nace de la base de un pueblo, su voluntad, su decisión y su autodeterminación”, añadió.