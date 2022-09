Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Ponce. Unas 12 familias de la comunidad El Sol en Ponce perdieron sus techos a consecuencia del huracán Fiona, afectando aún más a residentes de este sector que llevan casi dos décadas sin el servicio de energía eléctrica.

Sin embargo, aparentemente, nadie se ha acercado a ayudarles, a pesar de que algunos llegaron hasta el refugio de la Escuela Lila Mayoral, mientras otros pasaron el ciclón en sus hogares.

De acuerdo con el portavoz comunitario, Ángel Alicea, “cuando pasó el huracán Fiona destruyó parte de nuestra comunidad, en la cual 12 familias perdieron todo; los techos los voló, perdieron todo adentro. Algunos de ellos se quedaron en sus casas”.

PUBLICIDAD

“Yo me quedé en mi casa. esto fue una ráfaga de cantazo, enorme. Un vecino nos informa que él estaba sentado en su casa cuando sintió que el techo empezó a temblar y se le fue volando el techo. Dice que se tiró pa’l cuarto en lo que pasó to’ el movimiento de ese techo”, lamentó.

Destacó que, entre los afectados hay familias con niños.

“En este caso, aquí son como seis en la familia, al lado hay dos personas. Aquí hay niños. En la parte de abajo viven otras familias que perdieron sus casas también. Fue algo que nos cogió… me habían dicho que era una simple tormenta, pero nos cogió ese huracán y se le hizo a mucha gente imposible (salir) porque nos cogió aquí mismo”, relató.

Ángel Alicea, portavoz de la comunidad El Sol en Ponce. (Sandra Torres Guzmán)

“Algunos están con sus familiares, otros se han quedado aquí en lo que llegan las ayudas. Aquí nadie ha entrado, el municipio no ha llegado. Una entidad que hoy nos vino a traer agua y hielo. Más nadie ha llegado aquí. Por eso estamos pidiendo al país, al gobierno y al municipio que nos ayuden en esta situación porque necesitamos ayuda”, urgió.

Una de las afectadas, identificada como Betzer Lebrón, contó que las lluvias provocaron un deslizamiento en su residencia, impactando los pilares de la estructura.

“Según las lluvias, se me fue deslizando la tierra y dañó los socos de la casa. Esa parte era el balcón, los socos se separaron y si sigue lloviendo se cae todo eso por ahí para abajo, se lleva también el cuarto de nosotros. Los palos estaban dando así en el zinc, y la lluvia… fue algo fuerte”, resaltó la fémina quien vive con su esposo y tres hijos de 20, 14 y 8 años, respectivamente.

PUBLICIDAD

“Me quedé en mi casa, los vientos fueron muy fuertes, mucha lluvia. Perdimos la parte de atrás, las siembras y ahora sin luz, sin agua. Pero aquí nunca ha habido luz”, añadió Luz Rivera, otra de las residentes.

En tanto, David Ortega explicó que la comunidad lleva casi dos décadas sin servicio de energía eléctrica debido a que sus residentes no poseen título de propiedad.

“Vivimos a planta y a linterna. Llevo aproximadamente ocho años aquí, pero hay personas que tienen muchos años viviendo sin luz. Yo no me quedé aquí, pero los que se quedaron me dijeron que esto fue horrible. El viento fue bien fuerte. Me quedé en el refugio de la Lila Mayoral”, manifestó Ortega.

“Aquí no hay título de propiedad, por eso no tenemos luz. Sí, ha habido acercamientos de legisladores, pero se ha quedado en nada”, señaló sobre el sector integrado por 65 familias.

Mientras que Alicea, sostuvo que “es imposible y difícil para que nosotros podamos echar hacia adelante y clamamos al pueblo que nos ayuden”.

“A nivel de toda la isla se quedaron sin servicio de LUMA, malísimo. Nosotros nunca hemos tenido energía eléctrica en 18 años que vivimos aquí. La única persona que nos está ayudando y ha venido a darnos la mano ha sido el representante Ángel Fourquet”, admitió.

“Le pedimos al pueblo de Puerto Rico que nos ayuden. Yo no pido para mí. Yo pido para mis vecinos, pa’ los que perdieron, no solamente aquí, sino en todo Puerto Rico. Nosotros como estamos viviendo, entiendo que es el momento de que nos den la mano para esas personas que perdieron sus casas, perdieron todo lo de adentro, cama, ropa de los niños, cosas de la escuela… en todo Puerto Rico y al gobierno en especial que nos ayude”, reclamó.

PUBLICIDAD