Para honrar y recordar a quienes ya no están, cumplir la tradición, compartir con la familia o simplemente reflexionar y unirse en oración por el futuro del país, cientos de personas –desde turistas hasta familias con menores– recorrieron este Viernes Santo, como de costumbre, los siete monumentos en las capillas de la Iglesia católica en el Viejo San Juan .

Ambos bayamoneses vienen cada año para reforzar su fe y unión familiar. “El mundo necesita buscar su propia espiritualidad. Creo que buscando de Dios puedes encontrar esa paz y fortaleza que no da más nada” , enfatizó.

“Si nosotros nos levantamos todos los días y pensamos en lo mal que está el país, no vivimos. Tenemos que sacar ese momento de reflexión y conexión con Dios para decirle: ‘aquí estamos… no nos quites de tu radar, no te despegues de nosotros’. Tenemos que confiar en que mañana va a ser mejor”, expresó.