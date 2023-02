El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) confirmó hoy, lunes, que cerrará de forma permanente el zoológico de Mayagüez con el traslado de todos los animales que estén en condiciones para ser enviados a distintos santuarios en Estados Unidos.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, indicó que tomaron la decisión de desarrollar bajo un “nuevo concepto” el espacio que ha ocupado el zoológico, que fue visitado ayer por agentes federales y personal de varias agencias, así como por veterinarios.

“Va a haber un proyecto de reconstrucción y de recuperación y, con eso, un nuevo concepto completamente, donde se vislumbra no tener animales”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

Como había anticipado en una entrevista con El Nuevo Día a principios de este mes, indicó que el futuro de los animales, ya sea su traslado a santuarios en Estados Unidos o su permanencia “en algún lugar de Puerto Rico”, dependerá de las recomendaciones que hará un grupo de médicos-veterinarios que comenzaron ayer la evaluación de los animales.

PUBLICIDAD

Aseguró que, si alguno tiene que quedarse en la isla, no significa que permanecerá alguna operación del zoológico, donde todavía habitan más de 300 animales de unas 65 especies.

“Se comenzó la evaluación de todas las especies. Eso no significa que todas vayan a salir. Sería prematuro decir que todas se van (de Puerto Rico)”, explicó Rodríguez.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es que “cada una de las especies esté donde mejor puedan estar y tengan mejor calidad de vida”.

Rodríguez aseguró que la visita de ayer por parte de personal estatal y federal fue “coordinada”, como había anticipado la Fiscalía federal en comunicado de prensa.

En aquel momento, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó que un grupo de veterinarios y especialistas de la organización Wild Animal Sanctuary llevará a cabo una evaluación del estado de salud de los animales.

Por su parte, Rodríguez dijo que “agentes federales visitaron el zoológico en el día de ayer (domingo). Yo estuve por parte del Estado, y sobre una decena de médicos veterinarios y personal del Wild Life Sanctuary de los Estados Unidos”.

Entre ellos, según la secretaria, estuvo presente personal de Wild Animal Sanctuary, que describió como el santuario “más grande en Estados Unidos”.

Asimismo, apuntó que las autoridades federales “han confirmado que desde hace varios años llevan una investigación. Así que estamos colaborando y cooperando, y trabajando en conjunto en todos los aspectos, hasta el traslado y la investigación”.

PUBLICIDAD

“Desde el primer momento, hemos estado en comunicación con ellos y agradecida por el trabajo interagencial, y extendido a la rama federal, para que haya agilidad en los procesos y confianza en los procesos”, añadió.

Destacó que la evaluación de lo animales contempla “muchos panoramas. Puede ser que se reciba la recomendación de que todas puedan salir. Si esa es la recomendación, así vamos a actuar. Igual, puede ser que se diga que ninguna puede salir, así como que alguna puede estar en exhibición y otras no pueden estar en exhibición, o que pueda haber un híbrido”.

Imagen de archivo de la elefanta Mundi. (Jorge A. Ramírez Portela)

“Y hay que ver las razones por las que sería la recomendación de que alguna no puede salir, ya sea porque está geriátrica, está muy enferma... Entonces, dependiendo de lo que tengamos y que estemos en mejor posición de saber esa recomendación medico-veterinaria en las próximas semanas, entonces se hará una determinación”, abundó. “Si las que no pueden salir es porque están enfermas, porque son una plaga... pues no puede haber exhibición”.

En caso de que hubiera algún tipo de “exhibición”, insistió en que no se trataría de que el zoológico continuaría en funciones, pues “el zoológico lleva cerrado desde el paso del huracán María. No existe desde el huracán María. No se reciben visitas. Lo que hay son 300 animales con personal médico-veterinario con sus cuidadores”.

“Tenía que haber un reconcepto. Bajo ninguna circunstancia podía abrir un zoológico. Igualmente hubo una directriz de no apagar todo, dejando el espacio abandonado por parte del gobierno”, manifestó. “Sino que, bajo este concepto abriera un espacio para que familias puedan visitar, compartir y poder explorar, tener contacto con naturaleza”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, admitió que todavía no está completamente descartada la posibilidad de que alguno de los animales que reciban la recomendación para quedarse pueda ser visto de alguna forma por las personas que visiten el espacio bajo “el nuevo concepto”.

Tampoco quiso llamarlo como “espacio de retiro” para los animales, en caso de que alguno se tenga que quedar por recomendación de los veterinarios.

“No será un zoológico... quizás (se le puede decir) un mejor hogar”, comentó. “El zoológico de Mayagüez dejó de existir. Nos vamos a mover a un nuevo concepto y empezó la ejecución en cuanto a eso”.

A principios de este mes, Rodríguez informó que el DRNA eligió el año pasado a la firma de la arquitecta puertorriqueña Astrid Díaz para diseñar -a un costo de $549,000- el nuevo concepto para los terrenos donde ubica el zoológico, que son de la Universidad de Puerto Rico.

Ante la pregunta de qué pasará con el manejo las 100 cuerdas, Rodríguez indicó que “los terrenos seguirán siendo administrados por el DRNA porque el nuevo concepto es de la agencia”.

“Va a ser un proceso paralelo. Ya están terminando el proceso de diseño. A la vez que confirmaré cuáles serán los primeros (animales que se quedan y los que se van), voy a dar el diseño del nuevo espacio. Hemos pedido unos cambios mínimos para asegurarnos que el dinero es suficiente para este nuevo concepto”, explicó.

Rodríguez no adelantó detalles del desarrollo que harán en los terrenos. Solo comentó que consideran la demanda por espacios abiertos, para hacer caminatas, tener contacto con la naturaleza, espacios de aprendizaje sobre asuntos ambientales, cambio climático, reforestación, acampar y compartir en familia.

PUBLICIDAD

“Por el momento, no está vislumbrado la edificación de hoteles en ese espacio”, dijo Rodríguez. “Hay que recordar que hay 100 cuerdas de conservación, que la huella que ocupaba el zoológico era de 20, y el fin del Departamento, al final del día, es que haya un desarrollo, pero desarrollo cónsono con la naturaleza”.

“Cónsono con eso, vamos a estar proponiendo los proyectos y de la misma manera de que esta es la decisión correcta en el pro de los animales, confío que el diseño es la decisión correcta para ese espacio”, mantuvo.

Reacciona alcalde de Mayagüez

Por su parte, el alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, reaccionó al anuncio de que el zoológico no volverá a reanudar operaciones.

“Durante la mañana de hoy nos hemos levantado con la noticia del cierre permanente del zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero. Ante esta información, difundida a través de los medios, sostuvimos comunicación con la Sra. Noelia García, Secretaria de la Gobernación”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Según el Ramos Ruiz, la secretaria de la Gobernación “nos informó que todavía se encuentran en el proceso de evaluar todas y cada una de las especies, para luego tomar una determinación individual de el proceder con cada uno de los animales. También nos notificó que un grupo de veterinarios ya comenzó la evaluación de estos y eventualmente realizaran las recomendaciones correspondientes”.

“El zoológico de Mayagüez siempre ha sido una facilidad, eje del desarrollo económico y turístico de la región, por lo que se deben buscar alternativas sustentables para continuar dándole uso a las facilidades existentes. Esto, tomando en cuenta siempre el bienestar de nuestros animales. El Municipio de Mayagüez y este alcalde, siempre hemos estado y estaremos en la mejor disposición de colaborar en ese esfuerzo”, afirmó.