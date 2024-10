Todavía hoy no le convence la versión oficial de que la detonación fue registrada tan solo como un temblor de magnitud 2.9. “Aquí, sentimos el temblor de cinco punto algo, y el último (terremoto), que fue más fuerte (en enero de 2020), y jamás fue igual de fuerte que aquel día. Yo trataba de caminar, pero me quedaba sin moverme”, relató.

Bernice Sánchez , por su parte, narró que estaba en su cuarto cuando oyó un estallido, y su hija entró gritando: “¡Mami, me quemo. Se me está quemando la cama!”. “Cuando salimos, se veía el cielo prendido en llamas, pensamos ‘hasta aquí llegamos’”, manifestó.

Figueroa lo describió como “una bola transparente”. “Podías ver el borde... No es fácil de explicar, pero no nos dejaba movernos”, comentó.

Sánchez lo atribuyó a la llamada “onda expansiva” de la explosión en Capeco. “Hemos hablado con los residentes de la comunidad, y todo el mundo tuvo una experiencia distinta, dependiendo de dónde estaban, pero todos coincidimos en que era como una energía que se sentía en el aire y el ambiente con ese calor inmenso que pensábamos que nos íbamos a quemar”, abundó. “Días después, yo me tocaba la piel y sentía que me ardía”.

Estragos en la salud

“El miedo que tenemos no es fácil, y no es fácil trabajar con eso, y más cuando no tuvimos atención en cuanto a la salud mental cuando surgió la emergencia. En otras comunidades, surge cualquier emergencia, y rápido le meten a Assmca. Aquí necesitábamos ayuda emocional, y no se recibió”, reiteró Figueroa este mes.