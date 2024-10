A 15 años de que se extinguieran las feroces llamas y se disipara la gigante columna de humo que aterrorizó a Puerto Rico tras la explosión en la desaparecida Caribbean Petroleum Corporation (Capeco), en Bayamón, el gobierno de Estados Unidos no ha ejecutado las principales recomendaciones de expertos en seguridad dirigidas a evitar que se repita una tragedia como esa, reveló un análisis de El Nuevo Día .

¿Cómo ocurrió?

Por lo tanto, un estimado equivocado por uno de los supervisores provocó que la gasolina estuviera desbordándose durante algún tiempo entre las 11:00 p.m. del 22 de octubre de 2009 y las 12:00 a.m.

La gasolina llegó al agua de una planta de tratamiento de Capeco, donde tuvo contacto con “equipo eléctrico que encendió la nube”. Una llamarada repentina alcanzó los tanques de almacenaje y, “siete segundos después, hubo una explosión masiva” que fue registrada por los medidores sísmicos a las 12:23 a.m.

La raíz del problema

“Cuando ese sistema fallaba, la instalación no tenía otras capas de seguridad para prevenir un accidente”, indicó Vidisha Parasram , investigadora de la CSB, en un vídeo publicado por esa agencia, junto con el informe, en octubre de 2015.

El informe de la agencia también señaló que, “aunque Capeco tenía alarmas audibles que no funcionaban, no estaba obligado a tener una alarma audible o visual independiente para indicar el aumento de los niveles de líquido en el tanque 409″.

Así, la CSB concluyó que el problema era mucho más grande que simplemente un error humano. Determinó que la raíz estaba en que las reglamentaciones federales fallaban en no requerir más de una medida de seguridad contra desbordamientos a las instalaciones de almacenaje de combustibles –como Capeco–, especialmente cuando están cerca de comunidades.

“La CSB encontró que las regulaciones actuales de la EPA y OSHA ( Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ) no son adecuadas para controlar los peligros de instalaciones como Capeco, que guardaba grandes cantidades de gasolina y otros inflamables”, indicó Rick Engler , miembro de la CSB.

“Por eso, la compañía (Capeco) no tenía que hacer una evaluación de riesgos por el peligro a comunidades cercanas por sus operaciones y no tenía que implantar salvaguardas que pudieron haber prevenido la explosión”, agregó.

Recomendaciones sin ejecutar

Esas recomendaciones fueron dirigidas principalmente al gobierno de Estados Unidos, en particular a la EPA y OSHA.

También, hubo recomendaciones relacionadas con el Instituto Americano del Petróleo (API, en inglés), el Consejo Internacional de Códigos (ICC, en inglés) y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, en inglés), entidades que establecen códigos y estándares para esas industrias que, a su vez, la jefatura de la EPA en Washington D. C. acoge para confeccionar reglamentos aplicables en todo Estados Unidos.

De acuerdo con la CSB, en 2016, la EPA “reconoció que las normas existentes no contenían algunas de las disposiciones específicas de la recomendación” .

“La EPA afirmó, además, que su decisión sobre si modificar o no sus normas se basaría en posibles cambios en los estándares” de la API, ICC y NFPA, según la CSB.

A preguntas de El Nuevo Día , las portavoces del ICC y NFPA, Donna Campbell y Susan McKelvey , respectivamente, sostuvieron que no les corresponde implantar esos cambios, arguyendo que el asunto le toca a la API. Al cumplirse 15 años del incidente y nueve años desde el informe, “todavía están trabajando con API para cerrar esta recomendación”, apuntó Campbell.

Al momento de esta publicación, El Nuevo Día no había recibido una respuesta de parte de OSHA, que regula las normas de seguridad para empleados.

No hubo banderas rojas

No obstante, aseguró que, durante su tiempo en la EPA, nunca surgió alguna alerta de que podía ocurrir un desbordamiento de combustible en los tanques.

“Se cotejaba (el sistema), pero en las inspecciones que hizo EPA, en ese momento, aparentemente no había ese problema”, dijo Soderberg. “Es como pasa con otras plantas, como las de (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados): la EPA los inspecciona, pero no está allí todos los días” .

“No recuerdo exactamente (la frecuencia), pero imagina que (los inspectores) iban, por lo menos, cada seis meses. Si se ven deficiencias, se exigen que se recuperen, pero, en lo que van otra vez, pueden ocurrir problemas que no se detecten hasta la próxima inspección”, agregó.

Sobre las recomendaciones, Soderbeg recordó que “dependen de decisiones que no se toman en la oficina de la EPA en Puerto Rico ni en la región de Nueva York, sino a nivel de Washington”. “Si fuera por mí, las cambiaba, porque es para mejorar”, acotó.

Mientras, el ingeniero Pedro Nieves , quien era presidente de la desaparecida Junta de Calidad Ambiental (JCA) cuando ocurrió la explosión, indicó que nunca le llegó alguna preocupación sobre un posible incidente de esa naturaleza, pero no se mostró sorprendido con los hallazgos de la CSB.

“Cuando miras una empresa que está en incumplimiento craso y continuo en asuntos relativamente sencillos, puedes anticipar que esa gente no esté llevando las operaciones de la manera más adecuada”, comentó Nieves.

“A veces, nos sorprende cómo ha funcionado la industria. Pero eso no significa que no debe actualizarse y que hay gente que descansa en eso. Yo creo en la redundancia y, ciertamente, la mayor parte de las empresas sí lo tienen como su manera de operar, y por los requisitos que le imponen las aseguradoras”, afirmó. “A lo mejor no está en el papel, pero sí está en práctica”.