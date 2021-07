La organización sin fines de lucro Ciencia Puerto Rico lanzó la campaña “Vacúnate, por ti y por mí”, que provee información científica y accesible acerca de las vacunas contra el COVID-19 y enfatiza que la vacunación es un acto de solidaridad.

La campaña, que abarca temas como la inmunidad, eficacia, efectos secundarios y preguntas frecuentes sobre las vacunas, es la tercera en la colección Aquí Nos Cuidamos, una serie de herramientas de prevención del COVID-19 (enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2) que pone la ciencia al servicio de la comunidad puertorriqueña.

Aquí Nos Cuidamos ofrece una serie de infografías, animaciones, vídeos, audios y escritos o guías que presentan información científica en español relacionada con el COVID-19 de manera práctica, accesible y culturalmente relevante. Próximamente, lanzarán dos campañas enfocadas en la salud mental y bienestar emocional y herramientas para que comunidades vulnerables y marginadas puedan usar la ciencia para enfrentar emergencias futuras.

“El diseño de este proyecto se ha enfocado en la inclusión y accesibilidad, asegurándonos que reflejemos las realidades de todas las comunidades que servimos” dijo la doctora Mónica Feliú Mójer, creadora de Aquí Nos Cuidamos, a través de un seminario auspiciado por la Union of Concerned Scientists.

Los creadores de la colección se reunieron con líderes de diversas comunidades, incluyendo vulnerables y marginadas, para determinar las necesidades, prioridades y valores de cada una y asegurar que estuvieran adecuadamente representadas.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.