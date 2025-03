Según el expediente disponible en el portal del Poder Judicial , el juez del Tribunal de Aguadilla Johnny Reyes Villanueva citó a una vista evidenciaria el 28 de marzo. Los demandantes argumentan que el permiso se fundamentó en un deslinde de 2007, que no contempla los cambios en el litoral rincoeño grandemente afectado por fenómenos como el huracán María y la continua erosión costera .

“Definitivamente, lo que se está proponiendo es que se construya a la distancia que requiere el deslinde. Lo que se pide es un deslinde actualizado al 2025, que sea fuera de la zona marítimo terrestre. No hay que reinventar la rueda, simplemente volver a medir. No es que no se haga, sino que se haga bien. En estos días, hubo una marejada que se metió el agua en donde quieren construir”, subrayó Rodríguez, recalcando, además, que, como parte de los preparativos para la construcción de la ruta de ciclistas, ya se deforestó un segmento del Bosque La Armonía.