La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, sugirió este martes el cierre de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al asumir una postura en contra de la huelga estudiantil y condicionar la permanencia de la institución a que los estudiantes regresen a clases.

“Déjense ya de cuento. O estudian y abren ya la Universidad o olvídate de 500, 400, 300, 200 millones (de dólares). ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, porque están botando el dinero!”, afirmó Valdivieso durante una entrevista radial con WKAQ - 580 AM, sugiriendo que el fondo dirigido a la UPR debe condicionarse a que los estudiantes pongan un fin a la huelga.

“Mira, no, no, no. Prefiero que esos chavos se los den a los policías, le paguen lo que les deben, le suban el salario”, señaló.

Las expresiones de Valdivieso surgen mientras la comunidad estudiantil de seis de los once recintos de la Universidad han aprobado un voto de huelga -Río Piedras, Mayagüez, Cayey, Bayamón, Ponce y Humacao- principalmente en contra de la implementación del Plan de Ajuste de la Deuda mediante la Ley 53, que asigna $500 millones al sistema universitario público durante cinco años. Varios sectores de la comunidad universitaria han reiterado que la cantidad sería insuficiente para la operación adecuada de la institución, tras años de millonarios recortes al presupuesto universitario.

PUBLICIDAD

“No puedo decir ni de razonamiento de los estudiantes, porque no hay ninguna razón válida”, reiteró Valdivieso, al restar validez a los reclamos de la comunidad estudiantil.

“Si ellos no van a ir a la escuela, si ellos no van a estudiar, si lo que quieren es estudiar remoto y no quieren ir, pues vamos a cerrar, vamos a usar la palabra esa que les asusta tanto, aquí es un miedo y una cosa, ¡ay, el patrimonio, ahh lo más grande que tiene Puerto Rico, la Universidad! Ahora mismo, ¿de qué Universidad estamos hablando? Porque ni clases están dando, gente cobrando por no trabajar”, continuó.

Al ser cuestionada por El Nuevo Día, la contralora negó haber sugerido un cierre en sus expresiones, aunque -de nuevo- planteó que la Universidad no debía permanecer abierta si los estudiantes mantienen vivo un voto de huelga.

“Yo no he pedido el cierre. Por el contrario lo que estaba pidiendo era que los estudiantes regresaran, y que si no querían estudiar, entonces, ¿para qué necesitamos la Universidad?”, argumentó, al asumir que la huelga de los estudiantes responde a falta de interés de la comunidad estudiantil de asistir a clases, y no a los planteamientos que ha hecho el estudiantado en contra de los recortes.

“Yo lo que quiero es que dejen la huelga y que se pongan a estudiar, que los empleados puedan regresar y entrar a los recintos y trabajar”, afirmó en sus expresiones a este medio. Valdivieso -graduada de Georgetown University, en Washington, D.C., y de Choate Rosemary Hall Preparatory School, en Wallingford, Connecticut- defendió sus expresiones y negó que sus posturas falten al carácter objetivo, ético y prudente que exige el cargo que ocupa.

PUBLICIDAD

“Yo creo que como contralora tengo que llamar la atención cuando entiendo que se están perdiendo fondos públicos. Es cumplir con mi trabajo, que requiere la fiscalización del buen uso de los fondos públicos”, apuntó.

Ante las declaraciones de Valdivieso, la senadora María de Lourdes Santiago sostuvo en su turno durante la sesión del Senado este martes que las expresiones la incapacidad para continuar ocupando el cargo de contralora.

“Es ciertamente una posición que exige prudencia, mesura, abstracción de la política partidista y del abanderamiento con asuntos en controversia en el país”, subrayó la senadora, al señalar que Valdivieso “a delatado su incapacidad para continuar ocupando esta posición”.

“Estas expresiones destempladas, completamente ajenas al carácter de la Oficina que dirige, me parece que retratan de cuerpo entero la incapacidad de Yesmín Valdivieso de ejercer de cualquier manera las funciones que le han sido adjudicadas”, sostuvo.

“Entiendo que está equivocada”, respondió la contralora al planteamiento de la senadora, al justificar sus expresiones indicando que son parte de su responsabilidad constitucional, “de asegurarme que los fondos públicos se utilizan correctamente”.