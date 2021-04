El traslado de más de 40 personas con discapacidad intelectual en agosto pasado de un centro de cuidado en el cual residían, por orden de una división adscrita al Departamento de Salud, se hizo de forma atropellada, sin tomar las medidas requeridas para miniminzar el riesgo de contagio con coronavirus, sin informar a sus familias y poniendo en riesgo su seguridad, concluyó un informe presentado por el monitor Alfredo Castellano ante el Tribunal federal.

La reubicación de los residentes del hogar Fundación Modesto Gotay (FMG), en Trujillo Alto, incluso, pudo precipitar el fallecimiento de cuatro de ellos, indicó la Oficina Federal del Coordinador Conjunto de Cumplimiento, que presentó del informe el martes.

“Es nuestra opinión que la abrupta remoción de los participantes de su lugar estable de residencia colocó un estresor significativo en sus vidas, lo cual podría potencialmente perjudicar su estabilidad conductual y funcional, así como su adaptación y salud mental”, establece el documento, en el caso federal por los servicios que el gobierno brinda a las personas con discapacidad intelectual.

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó, en diciembre, un análisis sobre cómo se reubicaron 41 residentes del hogar Fundación Hogar Modesto Gotay, luego que la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI), adscrita a Salud, identificó presuntas irregularidades en la institución que ameritaron emitir una orden de clausura. El padre de una de las residentes reubicadas le comunicó al juez que adjudicaba la culpa de la muerte de su hija al repentino traslado.

La DSPDI ordenó el cierre de la institución luego que en una inspección identificara pobre limpieza, falta de higiene en los participantes, medicamentos expirados y, al menos, un residente durmiendo en un colchón en el suelo. Gelpí revirtió el cierre de la fundación.

El equipo del coordinador de cumplimiento revisó dichos hallazgos y determinó que podían ser corregidos mediante un plan de acción y que no ponían en riesgo el bienestar de los participantes, por lo cual no procedía la clausura. Por ejemplo, el equipo cuestionó al personal del centro de cuidado sobre participantes que pasaban horas con pañales sin cambiar y fueron informados que la inspección del DSPDI se realizó a las 5:45 a.m. y la primera ronda era a las 6:00 a.m. Asimismo, el participante que dormía en el suelo, lo hacía en un colchón que su familia llevó al hogar y era la única forma que dormía tranquilamente.

El equipo de cumplimiento sí reconoció que había escasez de personal de enfermería en la institución y que las comidas no siempre cumplían con las necesidades alimentarias de los residentes.

No obstante, el informe destaca que situaciones similares se han identificado en otras instituciones y no fueron cerradas, sino que se implementaron mecanismos de supervisión y planes correctivos.

“Los mejores intereses de los participantes no fueron tomados en cuenta, ni fueron cuidadas su salud y seguridad. Al contrario, el temerario traslado de los participantes realizado por DSPDI tuvo un impacto negativo directo en sus vidas (cuatro de los cuales lamentablemente murieron tras la reubicación, dos de los cuales fallecieron a causa de complicaciones por COVID-19), así como en las vidas de otros participantes que fueron directamente afectados por la repentina reubicación de participantes de FMG en hogares que ya estaban llenos y aquellos que requerían una instalación de aislamiento que no estaba disponible para ellos”, lee el informe.

El traslado de residentes comenzó horas después de la inspección que detectó las presuntas fallas y se extendió hasta el día después. Debido a esto, el equipo de cumplimiento apuntó que no se hicieron planes de transición, los hogares que recibieron a los residentes no fueron informados de sus necesidades y no se llevaron sus pertenencias. Por ejemplo, el tanque de oxígeno de un participante fue transportado en un vehículo distinto.

“La trasferencia de los participantes fue realizada de manera improvisada, acelerada y deficiente, lo cual falló en cuidar la seguridad del participante, su protección y bienestar”, añade el borrador.