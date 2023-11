Virginia Gómez, de 64 años, llevaba cuatro años sin vacunarse contra la influenza. Pero este sábado retomó el hábito de hacerlo anualmente, ante el alto nivel de propagación en la isla de este virus respiratorio de fácil contagio, que ya ha causado 36 muertes en lo que va de temporada.

“Me preocupa por mi edad, que soy más propensa (a complicarme). Nunca me ha dado, pero (reconozco que) la influenza es mucho más peligrosa que el COVID”, comentó la mujer, residente en Carolina y quien llegó junto a su hermana, en horas de la mañana, a una clínica de vacunación que organizó el Departamento de Salud en Plaza Las Américas.

Otra mujer, de 35 años, que prefirió no identificarse, también acudió al centro comercial expresamente a vacunarse. “Mi plan (médico) no me cubre esta vacuna, y como leí que era gratuita, vine. Se ha visto preocupación por el COVID, pero la influenza es igual de mortal. Hay que hacerlo”, dijo al ser abordada por este medio.

Lourdes Soto, decana de la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, también se vacunó en el evento especial. “He tenido tres veces neumonía”, comentó la académica.

Mabel Febres, de la Farmacia Esperanza en San Juan, coordinaba la clínica de vacunación junto a personal de Salud, como parte de una actividad organizada por el RCM, en el centro comercial de Hato Rey, para orientar sobre algunos de sus servicios a la comunidad.

“Hoy (el sábado), iniciamos oficialmente el ‘Enróllate las Mangas Tour’ para vacunar contra la influenza”, indicó el enfermero Julio Irson, uno de los coordinadores de este esfuerzo.

Como parte de la iniciativa, Irson mencionó que el 15 de noviembre estarán en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, mientras que, en el fin de semana del 17 y 18 de noviembre, habrá vacunaciones en varios centros comerciales, como San Patricio Plaza, en Guaynabo; Las Catalinas Mall, en Caguas, y los Outlets de Montehiedra, en Río Piedras.

Datos preocupantes

Salud confirmó el viernes 20 muertes por influenza, lo que eleva a 36 las fatalidades reportadas por esa enfermedad en esta temporada 2023-24. Al mismo tiempo, investiga otros seis decesos asociados al virus. Las 36 muertes superan por más del doble las 15 que se registraron el año pasado.

Desde que comenzó la nueva temporada, en julio, los casos se han mantenido en la clasificación de brote, con más de la mitad de los contagios en la población pediátrica. En su reporte semanal de vigilancia de influenza, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) catalogaron la actividad de influenza en Puerto Rico como “alta”. La isla es la única jurisdicción con esta clasificación, seguido de Alaska y el estado de la Florida.

En toda la temporada pasada, se reportaron 31,710 casos, mientras, hasta el 28 de octubre, ya se habían reportado 25,900 desde julio. Esto es 82% del total de la temporada anterior, que terminó en junio. La región de Ponce refleja la tasa más alta.

Las 36 muertes reportadas, hasta ahora, se distribuyen en las siete regiones de Salud, pero donde más han ocurrido ha sido en Caguas y Ponce. De esos decesos, 21 fueron de influenza B, 12 de influenza A y tres de influenza A & B. Mientras, 19 han sido féminas y 17 varones. Una tercera parte de estas fatalidades (12) han sido personas de 85 años o más. No ha habido decesos pediátricos.

A nivel de hospitalizaciones, hasta el 28 de octubre, se habían reportado 903, mientras, en toda la temporada anterior, fueron 1,224.

Solo en la semana del 22 al 28 de octubre, se identificaron 35 brotes en instituciones educativas en las siete regiones de Salud. De esos, 31 fueron en escuelas públicas y cuatro en colegios privados.

Según el Registro Electrónico de Vacunación de Puerto Rico, al 1 de noviembre, en esta temporada ya se habían administrado 267,338 vacunas contra la influenza.