Eran cerca de las 2:00 p.m. cuando Jaime Rivera llegó al área del Navy Frontier, en Puerto de Tierra, en San Juan, donde la Alianza de Médicos al Rescate (AMAR) estableció un centro de acopio para ayudar a los cientos de miles de haitianos que resultaron afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto.

“Hace cuatro años, prácticamente, pasamos por algo igual y a la verdad que hoy por ellos que mañana puede ser por nosotros y, biblícamente hablando, la Biblia dice que debemos acordarnos del prójimo y eso estamos haciendo”, compartió el residente de Trujillo Alto.

Donativos ciudadanos, como el de José, y otras entidades privadas, gubernamentales -como el Departamento de Estado- y sin fines de lucro son los que harán posible asistir a parte de las 684,000 personas que se estima necesitan ayuda humanitaria urgente en Haití a raíz del terremoto de magnitud 7.2.

Según las autoridades, el sismo cobró la vida de, al menos, 2,207 personas, dejó 12,268 heridos y 344 desaparecidos.

“Nuestra misión es llevarle, primero, salud, estabilidad a los hospitales cercanos y casetas de campaña... Llevarle alimentos, llevarle un abrazo genuino de solidaridad, de compromiso y obviamente de mucho amor de nuestro pueblo”, dijo el doctor Jesús Alvelo, presidente de AMAR.

En la foto, la enfermera Mirtelina Torres de la Alianza MŽdicos al Rescate abraza al doctor Jesœs Alvelo Santiago (Teresa Canino Rivera /STAFF)

La organización -con presencia en Haití desde el 1996- aglutina a profesionales de la salud que ofrecen servicios médicos y dentales gratuitos a través de Puerto Rico y el Caribe.

El edificio, ubicado en el muelle Navy Frontier, se ha convertido en un espacio solidario donde el trabajo no se detiene. Allí, gracias al trabajo voluntario, se clasifican los donativos que han llegado y que serán llevados al vecino país, principalmente por la Guardia Nacional.

Un lugar del espacio era ocupado hoy por 27 paletas con 72 cajas de alimentos cada una. Mientras, en múltiples estaciones se clasifican medicamentos, alimentos y artículos de higiene, entre otros.

Actualmente, explicó el galeno, lo más urgente son artículos de higiene y primera necesidad, así como alimentos no perecederos. También son necesarias carpas, casetas de campaña y frisas. No están aceptando ropa. La ropa que ya han recibido también la harán llegar, pero no están recibiendo más.

“La gente está a la intemperie, viviendo sin casa y sin techo, asustados porque no pueden volver a sus estructuras o fueron completamente destruidas”, sostuvo.

“No queremos latas abolladas, aunque expiren en el 2050, no queremos latas mohosas, no queremos tampoco lo que usted tenga por allí expirado, porque eso no es digno para regalar a la gente en estos momentos”, afirmó el médico.

29 de agosto del 2021 San Juan, Puerto Rico Navy Frontier, Puerta de Tierra Entrevistas a ciudadanos que se encuentran en el Centro de Acopio donde se recolecta la ayuda para el pueblo haitiano y al Dr. Jesús Alvelo Santiago, quien está amargo de la coordinación de la ayuda para Haití. Teresa Canino Rivera/STAFF teresa.canino@gfrmedia.com (Teresa Canino Rivera /STAFF)

Gabriela González lleva varios días realizando voluntariado en el lugar. La experiencia, dijo, la ha llevado a la reflexión. Hoy la acompañó su mamá, Eddeli Maldonado. “Estas personas son nuestros hermanos caribeños, ellos necesitan nuestra ayuda y aunque no estemos tan cerca, podemos darle alguito de nosotros a ellos, porque cuando nos pasó el huracán María todo el mundo respondió”, afirmó.

Otros artículos que son sumamente necesarios son bolsas reusables (tipo Ziploc) y cintas adhesivas para empacar y clasificar los artículos, señaló Mirtelina Torres, coordinadora de Misiones de AMAR, quien agradeció la respuesta de la ciudadanía. “El pueblo de Puerto Rico se ha botado dando cosas maravillosas y, como podrás ver, hay mucho trabajo por todo lo que ha llegado”, expresó.

Dijo que a través de estos días han llegado “personas de distintas denominaciones religiosas y de diversos partidos políticos a ofrecer su mano amiga”. “Simplemente nos une el amor al servicio”, agregó.

María Reyes también llegó hoy al área de San Juan desde Guaynabo. “Sé que están pasando por momentos difíciles y no quería quedarme sin poner mi granito de arena porque sé que un granito es suficiente para ayudar a una persona y queríamos hacerlo”, expresó la mujer, que entregó alimentos enlatados.

Otro que llegó al lugar fue Jorge Hernández, de la Iglesia Apostólica Renovación de Río Grande y el Ministerio de Acción Social, a entregar agua, salsa de tomate y medicamentos, entre otras cosas.

“Para mí fue bien impactante (ver las imágenes de devastación) y entiendo que para cada uno de mis hermanos en la iglesia, porque nosotros pasamos por María y ellos pasan por tantas situaciones constantemente, una detrás de otra”, lamentó.

Luis Zambrana, quien dirige la logística de la operación de AMAR, indicó que recibirán víveres hasta el 4 de septiembre. La entidad trabaja en varias estrategias -junto a las entidades solidarias- a corto y mediano plazo para entregar la ayuda y ofrecer la asistencia médica.

El doctor Alvelo dijo que, gracias a sus años de trabajo en Haití, cuentan con pastores, entidades sin fines de lucro y líderes comunitarios comprometidos que facilitan que la ayuda llegue a los afectados. Aunque por motivos de seguridad no reveló que día estarían viajando, sostuvo que será muy pronto.

“Se va a estar volando parte de esta carga y vamos a estar coordinando esas tres vertientes: un ingreso vía aérea por la Guardia Nacional a Haití, nuestro ingreso médico directamente impactando las comunidades y por supuesto, todo esto que nos ha donado el pueblo de Puerto Rico, llevarlo y distribuirlo de forma responsable”, enfatizó Alvelo.

Para llevar sus donaciones, puede pasar por el muelle Navy Frontier (frente a la estación de Bomberos en Puerta de Tierra), de lunes a domingo, de 8:00 a.m. 5:00 p.m., hasta el próximo 4 de septiembre.