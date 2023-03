En poco más de una semana, el Negociado de la Policía reportó 11 suicidios en la isla, y aunque los números en lo que va de año no reflejan un alza, un profesional de la conducta humana instó a estar alertas a las señales que pueden llevar a una persona a querer quitarse la vida y buscar ayuda en momentos de crisis.

Entre el domingo, 5 de marzo, y este lunes, se registraron suicidios en San Juan (dos casos), Las Marías, Hatillo, Carolina, Humacao, Juncos, Río Grande, Quebradillas, Gurabo y Trujillo Alto. Las víctimas fueron 10 hombres y una mujer, y según la información preliminar divulgada, oscilaban entre los 26 y 91 años.

Hasta el lunes, la Uniformada había registrados 35 suicidios, seis menos que en 2022 para la misma fecha. Las estadísticas oficiales sobre estos incidentes las recopila el Instituto de Ciencias Forenses, pero no estuvieron disponibles de inmediato.

“Lamentablemente, estas cifras no se alejan tanto de la tendencia general de Puerto Rico por año. Desde el 2013, había bajado, pero desde el huracán María (en 2017) y la pandemia (de COVID-19) para acá, ha vuelto a subir a alrededor de 294 por año. Esa es la realidad que vivimos”, advirtió el sicólogo Johnny Rullán Schmidt.

“Los desastres de la economía y la salud del país se tienen que atender para que las personas no se quiten la vida. Ese efecto dominó llega hasta esas consecuencias. También, nosotros inmunizarnos de una sociedad que está viviendo en deterioro, y eso se hace a través de la educación de la inteligencia emocional”, explicó.

En Puerto Rico, el suicidio es la tercera causa de muerte violenta. Desde 2000 hasta agosto de 2021, el Departamento de Salud registró 6,329 muertes por suicidio, para un promedio anual de 296 y una tasa cruda promedio de 8.1 por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con la Comisión para la Prevención del Suicidio.

“Entre los factores de riesgo que predisponen a alguien a cometer suicidio, están los problemas económicos y de salud. Desde la deuda fiscal y crisis tras crisis, afecta el alto costo de vida y un sistema de salud que cada vez es más precarizado”, indicó Rullán Schmidt.

Nueve de cada 10 casos de suicidio son cometidos por hombres adultos. Además, el 54% de quienes lo cometen no tienen un diagnóstico de salud mental. “Esto podría ser un resultado de cómo dichas personas suelen callar, no buscar ayuda y, por ende, no recibir diagnóstico ni tratamiento preventivo”, abundó.

Consejos para la prevención

Rullán Schmidt insistió en que los familiares y amistades son esa primera línea de defensa para prevenir el suicidio. Explicó que, al no haber aprendido de pequeños las herramientas de inteligencia emocional, es importante que los profesionales de la conducta humana compartan información sobre las señales de riesgo.

“Debemos inculcar la detección de señales de riesgo cuando tú puedes ir identificando que, tal vez, alguien que tú quieres o conoces posiblemente está en riesgo”, destacó.

Entre las señales a estar alertas, mencionó el historial previo. “Mientras aumenten los intentos, aumenta la letalidad”, mencionó. Además, se debe verificar si hay abuso de alguna sustancia o si la persona ha tenido cambios drásticos en el comportamiento, como el aislamiento.

El sicólogo indicó que no debe faltar dirigir a la persona hacia la ayuda profesional y dejar atrás los estigmas con relación a la búsqueda de tratamiento sicológico.

“Hay que mostrarles que, al revés, buscar ayuda es una muestra de fortaleza, de responsabilidad, de sanidad. Esa vulnerabilidad en buscar ayuda bastante importante”, concluyó.

--

La Línea PAS y el 9-8-8 están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudar a personas con comportamiento suicida o problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros. Si tienes o conoces a alguien con pensamientos suicidas comunícate de inmediato al 1-800-981-0023.