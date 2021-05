La Coalición Científica de Puerto Rico, cuerpo asesor del gobernador Pedro Pierluisi en el tema del COVID-19, manifestó su apoyo a la flexibilización de restricciones paulatinas para la población vacunada.

Pierluisi anunció el jueves una nueva orden ejecutiva que entra en vigor el próximo lunes, 24 de mayo. El gobernador eliminó el toque de queda y, entre las principales modificaciones, las personas que hayan completado sus ciclos de vacunación no tendrán que utilizar mascarillas en las playas y parques, o cuando se estén ejercitando. Igualmente, se aumentó el aforo de establecimientos comerciales a 50% y se permitió la apertura de coliseos a un 30% de su capacidad.

“Creemos que vamos a ver un Puerto Rico donde los vacunados, pronto, podrán volver a una nueva normalidad, y exhortamos a la población a vacunarse” indicó la doctora Kenira Thompson, quien es miembro del grupo.

Bajo ese precepto, la doctora Carmen Zorrilla, también integrante de la Coalición, recomendó y aplaudió el relajamiento del uso de mascarillas entre vacunados en espacios abiertos y sin aglomeraciones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ya habían emitido esta recomendación la semana pasada. Sin embargo, para ese entonces, el doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, informó que Puerto Rico aún no estaba en esa etapa.

Según la Coalición, de continuar con la trayectoria de disminución en los contagios, para la primera semana de junio, Puerto Rico debe estar alcanzando umbrales de 3% de positividad o menos. Entonces, aseguraron los expertos, podría darse paso a mayores flexibilizaciones hacia un regreso paulatino a la normalidad.

“Nuestros análisis, que son consistentes con los análisis científicos a nivel internacional, indican que la vacunación está funcionando para Puerto Rico, y sugieren que la misma contribuye a la disminución de casos y contagios, disminución de síntomas, y reducción de hospitalizaciones. Por consecuencia, también a vidas salvadas. Al paso que vamos en el proceso de vacunación, proyectamos que Puerto Rico podría lograr la inmunidad de rebaño en agosto”, expresó la doctora Zorrilla.

No obstante, la Coalición advirtió que, a pesar de la disminución de casos, urge monitorear el panorama, pues aún hay transmisión comunitaria de variantes con mayor capacidad de contagio y severidad, mientras que un 70% de la población no ha completado su ciclo de vacunación.

Lamenta eliminación del toque de queda

El infectólogo Miguel Colón, mientras tanto, coincidió en la flexibilización del uso de mascarillas entre vacunados en ciertos espacios. Sin embargo, comentó que, en espacios cerrados -como centros comerciales, iglesias, hospitales y supermercados-, se deben seguir usando mascarillas.

Colón, sin embargo, lamentó la eliminación del toque de queda pues, según indicó, da espacio para el consumo de alcohol en espacios donde las personas no van a usar mascarillas y pueden contagiarse, especialmente los no vacunados.

“La mayoría de la gente que está en la calle de medianoche hasta las 5:00 a.m. son la población de 15 a 40 años y muchos aún no están vacunados y van a ir a discotecas clandestinas, donde no hay distanciamiento social ni uso de mascarillas, como se ha visto en redes sociales”, dijo Colón.

La infectóloga Ángeles Rodríguez también aplaudió la eliminación de ciertas restricciones. “Es hora de darle más libertad a la gente. Eliminar el uso de mascarillas entre vacunados (en ciertos espacios) es lo correcto”, dijo la exepidemióloga del Estado.

Sobre la eliminación del toque de queda, comentó que, a su juicio, es indiferente ya que por falta de fiscalización “la gente hace lo que le da la gana a esas horas”.

Sin embargo, se mostró cautelosa en cuanto a la autorización para campamentos de verano que cumplan con el protocolo que impondrá el gobierno. “Veremos a ver qué pasa, pero (entiendo que) todavía no hay el nivel de vacunación (suficiente) para sostener cosas (actividades) con niños”, dijo.

De igual forma, Rodríguez comentó que subir la ocupación permitida en espacios cerrados es una decisión “un poco precipitada”, toda vez que no hay suficientes personas vacunadas en el país.