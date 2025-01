Colegio de Agrónomos crea consejo asesor para prevenir más casos de gripe aviar

Mientras, portavoces del sector agrícola y comercial no ven necesario que se prohíba la importación de gallinas de Estados Unidos a Puerto Rico como medida cautelar tras detectarse el primer caso de gripe aviar en la isla, pues detener la entrada de estas aves pudiera afectar la disponibilidad de huevos en las góndolas.

“En estos momentos, no hay necesidad de no hacerlo (importar gallinas de Estados Unidos), porque no tenemos ningún brote ni nada por el estilo y las gallinas que se traen de afuera, pues, ya deben venir sin ningún tipo de enfermedad”, opinó la presidenta de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Iris Jannette Rodríguez a El Nuevo Día.