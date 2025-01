Prohíben la entrada y salida de aves de corral entre Culebra y el resto de Puerto Rico por caso de gripe aviar

“ Ahora mismo, no tenemos nuevos casos. Continuamos básicamente atendiendo todas las llamadas que entran y yendo a hacer las investigaciones necesarias ”, explicó este sábado la doctora Saraí Rivera García , epidemióloga de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura federal .

“Se le ordenó al dueño de la finca que no puede recibir público. No puede vender productos que hayan salido de la finca. El Departamento de Agricultura emitió su orden administrativa de que no va a haber traslado de aves entre Culebra y (el resto de) Puerto Rico. Dejamos los protocolos al alcalde, al CDT (centro de diagnóstico y tratamiento), a la finca y más ‘kits’ de prueba con medicamentos de prevención, por si fuera necesario”, agregó.