Don José Cangas dice que se crió “en los picos de Europa cuidando cabras”, en alusión a Asturias, España, donde nació. Ahora, a los 94 años, como paciente de diálisis y “hecho leña”, dice, no tuvo más remedio que solicitar votar a domicilio, en la comodidad del balcón de su casa.

Esta es, junto al voto por correo, la única herramienta a su disposición para ejercer su derecho en la elección general.

“Estoy viejo y estoy hecho leña”, lamentó el hombre residente en Miramar, quien dijo que apenas puede caminar.

Cangas, su esposa Sara Carrús, de 88 años y otros 105,371 ciudadanos comienzan a partir de hoy a beneficiarse del voto a domicilio. El Partido Nuevo Progresista (PNP), en el que milita este matrimonio, amasó más de la mitad de las solicitudes de este tipo de voto, que se suma a las otras tres modalidades de voto por adelantado: por correo (57,307), precinto (53,162) y cárceles. Del voto por correo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya ha recibido de vuelta el 49.8% de los sobres enviados y el elector tiene hasta el 3 de noviembre para enviar el sobre nuevamente.

El 71% de las solicitudes de voto por correo se hicieron a través del PNP.

Cangas y Carrús recibieron esta mañana en su residencia a dos funcionarios del PNP y el del Partido Popular Democrático (PPD). Por el PNP lo hizo, autorizado por el propio reglamento de la CEE, su propia hija Sonia Cangas. La mujer forma parte de un ejército de 4,719 funcionarios de voto a domicilio reclutados por la colectividad estadista.

Ella y Carmen Rodríguez, funcionaria del PPD, visitarán hoy 40 residencias. El proceso de voto a domicilio continuará todos los días hasta el 3 de noviembre y el municipio que más solicitudes ha generado es Corozal, con 2,574, dijo el comisionado elector del PNP, Héctor Joaquín Sánchez.

En el primer día de voto adelantado, Iris Alicea en barrio Obrero luego de esta ejercer su voto.

“Es la única forma en que podríamos votar. Si no, no podíamos ir allá”, dijo Carrús, de 88 años, al relatar que su esposo no puede caminar y que no lo podría dejar solo para ejercer su derecho el 3 de noviembre.

Todos los partidos políticos tienen derecho a incluir a un funcionario por ruta de voto a domicilio, pero a la residencia de este matrimonio solo acudieron dos. De hecho, el voto se puede emitir con la presencia de un solo funcionario. De ordinario, los funcionarios entregan las papeletas al elector y se retiran a otro lugar de la residencia mientras los electores hacen las marcas. Sin embargo, el elector tiene derecho a solicitar ayuda y en este caso en particular la hija de ambos los acompañó en el proceso.

“No puedo salir, no puedo caminar. Antes caminaba mucho, me crié en los picos de Europa cuidando cabras y caminaba kilómetros, pero ahora desde que me dio lo del diálisis estoy fastidiado y no salgo”, contó Cangas quien llegó a Puerto Rico en la década del sesenta tras vivir 15 años en México. Aquí se ganó la vida como comerciante.

Carmen Rodríguez, funcionaria del PPD, dijo que ha realizado esa labor desde 1976 y aseguró que no lo pensó dos veces antes de apuntarse para este ciclo electoral, aún con la amenaza del COVID-19.

“No lo pensé. Me busco lo que me proteja y voy a trabajar. Ese es el compromiso que tengo con mi país, más con el país que con el partido”, dijo.

El comisionado electoral del PNP comenzó la mañana visitando otra residencia, la de Iris Nilia Alicea Cáceres, en Barrio Obrero.

“Tengo 85 años y no puedo hacer fila porque me voy para atrás”, dijo la mujer al relatar que tiene problemas de balance.

Sonia Cangas, funcionaria del PNP y Carmen Rodriguez del PPD salen de la residencia de la familia Cangas en Miramar. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ [email protected]) (ELNUEVODIA.COM)

Esta mañana, funcionarios del PNP, el PPD y el Proyecto Dignidad visitaron su residencia. Ella ejerció su derecho en la sala, al votar íntegro por el PNP en todas las papeletas y los funcionarios permanecieron en el comedor de la residencia.

“No puedo estar de pie, no puedo estar haciendo turnos y cuando se lo dije al señor que me había caído unas cuantas veces me dijeron que me pondrían en voto a domicilio”, contó la mujer.

Confiado el comisionado electoral del PNP

Al atender a los medios en Barrio Obrero, Sánchez aseguró que él y los demás comisionados electorales han trabajado para que la elección se dé “organizada”.

“Los maletines se están preparando, se repartió el material a todos los precintos”, dijo Sánchez al relatar que ya la CEE ha recibido todas las papeletas. De hecho, dijo que tienen “demás”.

El funcionario sostuvo que la democracia estará garantizada durante este proceso electoral.

“Está garantizada”, contestó Sánchez al relatar que los votos por adelantado ya recibidos se comenzarán a contabilizar el lunes.