La elefanta Mundi y otros cinco animales del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero finalmente comenzaron, en la noche de hoy, jueves, la travesía que los llevará hasta santuarios en Atlanta y Texas luego que la paquiderma finalmente entró a la jaula especial.

El Nuevo Día constató que Mundi entró a su jaula tarde en la noche y que el personal de The Wild Animal Sanctuary inició el proceso de montar la jaula en un camión especial que la llevara, y a los demás animales, hasta el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. El destino final de Mundi será el santuario Elephant Refuge North America, el cual compartirá con otros dos paquidermos, Tarra y Bo.

De esta manera finalizó el proceso que se vio retrasado, en múltiples ocasiones, debido a diversas situaciones e incidentes registrados durante la semana, incluyendo un suceso, confirmado a El Nuevo Día por varias fuentes, que ocurrió en la noche del miércoles en el que desconocidos dispararon perdigones al área donde se encontraba la paquiderma.

Dicho incidente afectó el estado emocional del animal e interrumpió el entrenamiento que expertos ejecutaban para acostumbrar a la elefanta a la jaula que se utilizará para su viaje y el de otros cinco animales, travesía que se espera comience esta noche, a un santuario propiedad de la organización Elephant Aid International en Atlanta, Georgia.

Más temprano en el día, Mónica Craig, directora de comunicaciones de The Wild Animal Sanctuary -entidad que está a cargo de la logística del movimiento de los animales- no estimó en qué momento del día podrían salir hacia sus nuevos hogares.

Por los pasados días, dijo, han enfrentado múltiples “obstáculos” en la preparación de Mundi debido a varios factores que han estado fuera de su control. “Había una persona volando un drone anoche asustándola, también creemos que hubo alguien que le estaba tirando algo detrás del área donde ella está para asustarla y que no entre a la jaula. Ha habido personas que pasan pitando el carro, haciendo buya en la calle a propósito”, explicó.

Hoy, a eso de la 1:00 p.m., se detectó otro drone sobrevolando el área.

El traslado de Mundi recibió resistencia de personas y entidades que se oponen al cierre del zoológico, así como de parte del personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “Es muy triste porque no es necesario. Ella se tiene que ir y se va a ir y la gente debería entender eso. Es lo mejor para ella y estamos trabajando constantemente desde hace dos semanas para tratar que ella se acostumbre a todos nosotros”, dijo Craig.

Mundi está al cuidado del equipo del The Wild Animal Sanctuary, así como de Carol Buckley, fundadora y presidenta del Elephant Aid International, entidad que tendrá a su cargo el cuidado de Mundi.

No fue hasta pasadas las 2:00 p.m. que comenzó el operativo para mover hacia las jaulas a los primeros animales, que fueron los hipopótamos Cindy y Pipo. Los trabajos implicaron el movimiento, a través de grúas, de dos enormes jaulas en madera y metal donde viajarían, por separado, hacia sus nuevos destinos.

Por horas, los trabajadores, como si fuera un rompecabezas, lograron que ingresaran a las jaulas, las cuales tuvieron que ser elevadas –con el animal dentro– para colocarlas en un área donde se mantuvieron hasta ser ubicadas en las plataformas donde viajarían vía terrestre.

A las 5:25 p.m., aproximadamente, concluyeron los trabajos para poner en otra jaula al rinoceronte Felipe.

Fueron años de reclamos por parte de grupos defensores de los animales que exigían una mejor calidad de vida, no solo para Mundi, sino para todos los animales del zoológico mayagüezano que cerró en el 2017 tras el paso del huracán María, incluidos el rinoceronte Felipe y los hipopótamos Cindy y Pipo, que hoy –al igual que un impala y el burro Chevy– también partieron hacia un nuevo hogar en el que vivirán dignamente lo que les reste de vida.

“Es un día lleno de emociones. Es un día histórico para Puerto Rico y para el mundo. Estamos realizando uno de los traslados de animales más grandes en tiempos modernos”, dijo la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez.

Aunque personal del DRNA –encargado de administrar el parque– se mantuvo dándoles el cuidado básico a los cientos de animales que permanecían en confinamiento, existían denuncias que apuntaban a que no vivían dignamente debido a las limitaciones presupuestarias y de personal que enfrenta la dependencia pública.

“Para nosotros, esto es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los animales en Puerto Rico. Estamos bien contentos porque sabemos que hemos logrado avanzar en cuestión de los derechos de los animales, porque la gente ha visto que la práctica del zoológico no es la correcta”, indicó Sahir Pujols, de la organización Vínculo Animal, entidad que fue vocal en sus denuncias.

La elefanta Mundi finalmente entró a su jaula especial tarde en la noche del jueves. (Suministrada)

Hasta ahora, las administraciones gubernamentales habían rechazado trasladar a los animales, bajo el alegato de que la mayoría de las especies eran geriátricas y, por ende, no resistirían el viaje. Inicialmente, esta administración asumió la misma postura, pero, a principios de marzo, el gobierno de Pedro Pierluisi llegó a un acuerdo con las autoridades federales para completar el traslado de los animales en un plazo de seis meses y dar paso finalmente al cierre del zoológico.

Ya algunos animales se encuentran fuera de la isla, con otras condiciones de vida. Ese es el caso de Mara, una chimpancé de 31 años que hace un mes reside en el Zoológico de Indianápolis, y del dromedario Dasani, que ahora vive en el Wild Animal Sanctuary, en Keenesburg, Colorado. En ese estado, también están la leona Sarabi y Tsavo, un león africano de 17 años.

“Dentro de todo, nos da mucha pena que, principalmente Mundi, abandone la isla, pero es, precisamente, por ese amor que le vamos a regalar una nueva vida”, dijo Raquel Braña, de Puerto Rico Sin Zoo.

“Esto que está ocurriendo marca un antes y después en el movimiento animalista de este país, y vamos a seguir trazando ese camino hacia el respeto a las vidas de los animales, que se reconozca que tienen derecho a vivir en unos espacios más abiertos, donde puedan gozar de autonomía y la libertad”, subrayó Braña, al sostener que, tras los traslados, quedó evidenciado que se trató de un proceso seguro.

Mundi, según una descripción publicada por Elephant Aid International, es una de 63 elefantes africanos que, tras haber nacido en libertad, fueron llevados a Estados Unidos por el millonario Arthur Jones, en 1984. Dos años después, Jones dividió la manada de jóvenes y los vendió a zoológicos y circos.

La elefanta fue vendida al zoológico en Mayagüez, donde vivió desde 1988 en un área de unos 15,000 pies cuadrados, luego de ser víctima de un ataque brutal que la dejó sin visión en uno de sus ojos y un colmillo dañado.

Personal especializado colaboró para que los animales entraran a sus respectivas jaulas. (Suministrada)

Mundi será el tercer elefante, y el primer elefante africano, que vivirá en el Elephant Refuge North America.

Craig explicó que, en el caso de los hipopótamos, el plan es ubicar las jaulas en la ruta que toman para ir hasta la piscina. “Con animales tú tienes que pensar como ellos piensan y utilizar alimentación en su beneficio. Ya desayunaron, quieren salir a la piscina y para salir a la piscina vamos a poner las jaulas como un túnel y apenas empiecen a salir, empezamos a cerrar las jaulas”, detalló al agregar que tanto Felipe como Chevy van para un santuario en Texas.

El impala sería el último en ingresar a su jaula de transporte. “Son muy ariscos y hay que tener mucha paciencia y cuidado. Yo creo que esto va a ser un proceso de un día entero, hasta la noche, todo depende de cómo se desarrollan las cosas con Mundi”, anticipó Craig al señalar que no han recibido fondos gubernamentales para costear el proceso. Esto ha sido posible, dijo, gracias a los donativos de personas que creen en el trabajo que han hecho por 43 años.

Los animales trasladados, que al final del proceso serán unos 600, vivirán en hábitats más libres y donde estarán junto a otros animales de su especie. “Mundi va a tener área que va a poder caminar acres de terreno y donde hay lagos y dos elefantes con los que puede ser amigos. Los hipopótamos van a estar juntos en una organización muy buena, igualmente Felipe. O sea, va a ser un mundo totalmente diferente para ellos y sé que van a estar bien después de tantos años cautivos”, señaló.

La jaula de Mundi fue construída específicamente para protegerla durante el viaje a Atlanta, Georgia. (Suministrada)

Sostuvo que para la organización ha sido uno de los rescatas más grandes, pero a la misma vez de los más difíciles en términos emocionales y físicos. Craig reconoció el dolor por el que atraviesan los cuidadores de estos animales, así como el amor que estos tenían por ellos. “No hay duda que las personas que los cuidaban los querían, no hay que quitarle eso…sé que sí los querían y les duele, pero en este lugar no hay marcha atrás, no tiene futuro, entonces, es mejor que tengan una nueva oportunidad y eso es lo que estamos haciendo”, puntualizó.

Los animales se supone que salgan del zoológico rumbo al Aeropuerto Rafael Hernández, desde donde viajarán este viernes hacia Florida. Una vez allá, los siguientes tramos los harán vía terrestre. “La razón porque lo estamos haciendo es porque ningún animal merece morir en un lugar donde no hay futuro”, subrayó al agregar que aun quedan por trasladar monos, aves y venados, entre otros.