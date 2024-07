Complicado panorama en controversia sobre los pagos de First Medical a proveedores

“Debido a falta de pago, no se van a atender pacientes de First Medical , efectivo el 1 de julio de 2024″, anunció, esta semana, en redes sociales, un médico del grupo de proveedores de esa empresa.

Un número indeterminado de proveedores ha decidido también no atender pacientes de esa compañía, lo que ha provocado que beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno tengan que cambiar de médico o aseguradora para evitar interrumpir sus tratamientos.

Mientras el gobierno culpa a First Medical por incumplir, desde hace varios meses, con el pago a proveedores –uno de los pilares del contrato para administrar el Plan Vital–, la aseguradora le recrimina no reembolsarles el ajuste de primas retroactivas al año pasado.

Agregó que se han cursado dos cartas de intención de multas contra First Medical por incumplir con un plan correctivo, que incluye reembolsar pagos atrasados a proveedores. Ambas sanciones están en apelación. Además, emitieron un primer aviso que pudiera culminar en la cancelación del contrato con First Medical, si la compañía no desembolsa esos pagos atrasados en o antes del 1 de agosto.