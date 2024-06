Nueva plataforma de telemedicina impacta a personas sin seguro de salud en Puerto Rico

“Es una ayuda ante el tema de la dificultad de acceso a médicos, a conseguir citas (rápido) y a (evitar) las largas esperas (por atención médica), cuando no necesariamente son emergencias” , dijo, al destacar que la plataforma también está disponible para empleados de empresas privadas que quieran incorporarla a su paquete de beneficios marginales.

“Los pacientes se pueden suscribir gratis, no necesitan una membresía”, afirmó el médico, quien explicó, no obstante, que el sistema no acepta planes médicos, sino que las personas deben pagar con tarjeta de crédito.