Dentro de una recuperación que está “tres años atrasada” a un lustro del paso del huracán María, el liderato de la Hispanic Federation, entidad que ha invertido sobre $50 millones en ayuda filantrópica en el país, esboza como uno de los elementos positivos del proceso el fortalecimiento de las redes de organizaciones del tercer sector que han asumido el reto de llenar los vacíos dejados por el gobierno.

“Muchos de nuestros colaboradores han agradecido que, al venir con esta nueva perspectiva, ha ayudado también a transformar cómo estas organizaciones filantrópicas en Puerto Rico, que trabajaban de una manera bastante estricta, bastante lineal, han estado empezando a ver cómo pueden hacer más impacto social de una manera diferente. Porque si la Federación lo hace, pues entonces vamos a atrevernos a hacerlo juntos”, puntualizó Frankie Miranda, presidente de la organización sin fines de lucro con base en Nueva York.

Para Charlotte Gossett-Navarro, quien se unió en diciembre de 2017 como directora principal de la recién creada oficina en Puerto Rico de la Hispanic Federation, a nivel gubernamental aún no se ha desarrollado una “cultura” de colaboración con las entidades sin fines de lucro.

“Debemos tener esa transparencia y esa colaboración, ver a las comunidades y las organizaciones sin fines de lucro como un aliado que puede apoyar en todo este proceso”, dijo Gossett Navarro en la entrevista junto a Miranda.

“¿Estamos donde queríamos estar o donde nos imaginábamos hace cinco años? Yo diría que no, pero, ¿por qué? No es una respuesta sencilla. Primero, no nos esperábamos terremotos ni una pandemia en medio de responder a la emergencia de un huracán. No estamos respondiendo solo al peor desastre que Puerto Rico ha enfrentado en 100 años”, sostuvo la ejecutiva de la organización sin fines de lucro.

Miranda, en tanto, apuntó directamente a la administración del expresidente Donald Trump.

“La recuperación de Puerto Rico está tres años atrasada. Tienes una administración federal donde el Congreso aprueba una serie de fondos y tienes una administración que está prácticamente dedicada a impedir que estos fondos lleguen a Puerto Rico. Las barreras que fueron creadas en agencias para evitar que estos fondos llegaran a Puerto Rico era un problema sistemático. […] Tienes la Casa Blanca (con) la oficina de comunicaciones más poderosa del mundo enviando mensajes tóxicos y una narrativa totalmente equivocada sobre la realidad puertorriqueña”, dijo Miranda, resaltando los esfuerzos de la Hispanic Federation para “contrarrestar” la campaña negativa del gobierno federal, una tarea en la que destacó la colaboración de figuras como Lin-Manuel Miranda.

En ese sentido, el presidente de Hispanic Federation, organización que se define como no partidista, subrayó que, dada la naturaleza a largo plazo de la reconstrucción, así como de los otros retos estructurales que enfrenta Puerto Rico, es crucial contar con figuras que puedan ser consideradas “aliados” de las causas.

“Un cambio en el balance del Congreso puede afectar directamente muchas de nuestras metas en el Congreso y necesitamos asegurarnos que aquellas personas que sean electas tengan el tema de Puerto Rico (presente), que sean personas que entiendan del problema de Puerto Rico”, sostuvo Miranda.

Enfoque en energía y agricultura

Gossett Navarro, por su lado, sostuvo que ningún proyecto de país será exitoso si no se cuenta con un sistema energético que sirva como pilar de desarrollo socioeconómico y una industria agrícola que reduzca sustancialmente la dependencia de alimentos importados.

La directora de Hispanic Federation Puerto Rico subrayó que Puerto Rico cuenta con las condiciones medioambientales necesarias para impulsar una transformación ágil hacia fuentes de energía, así como el respaldo social para impulsar esas políticas.

“Falta que el gobierno cumpla con la política pública de 100% energía (limpia) y se comprometa y empieza a hacer proyectos distribuidos en los techos de Puerto Rico, que ya todos los estudios muestran que funciona. si tú no tienes energía y tú no tienes comida, cómo tú vas a construir una economía sustentable. La agricultura impacta tantas cosas. Primero, la seguridad alimentaria del país, que estamos dependiendo en un 85% de comida que se importa. Eso no es seguridad, y lo vivimos en María y lo estamos viviendo en la pandemia. Pero además impacta lo ambiental”, dijo Gossett Navarro.

Aunque Hispanic Federation tiene una trayectoria de 32 años y desde sus orígenes ha tenido fuertes vínculos con las comunidades boricuas en Estados Unidos, no fue hasta el paso del huracán María que promovieron iniciativas concretas en Puerto Rico, explicó Miranda, al resaltar que la organización, con la ayuda de otras entidades, logró enviar el primer avión privado con suministros al país tras el azote del ciclón. En esa fase de emergencia, fueron 25 los aviones con suministros que Hispanic Federation gestionó.

“Si algo seguimos tratando de que todo Puerto Rico entienda es que llegamos para quedarnos. […] Tres meses después de María abrimos la oficina permanente. Esta oficina no está aquí para la recuperación de Puerto Rico y nos vamos. Ahora nosotros somos parte de Puerto Rico también”, recalcó Gossett Navarro.

Desde esa perspectiva, los tres objetivos principales de Hispanic Federation en el país, enumeró Gossett Navarro, son impulsar la “recuperación justa” de los distintos desastres, la equidad en los programas federales y devolver al gobierno de Puerto Rico las facultades que perdió con la Ley Promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal.