Conductores podrán usar carril reversible sin costo por trabajos de rehabilitación de puente en la PR-22

“Este puente en particular lo estamos trabajando porque ya las inspecciones han requerido que la losa se atienda para que el desgaste normal y cotidiano no siga y el puente no caiga en una clasificación de pobre o de que tenga que hacer trabajos mayores. Ninguno de estos puentes está en condición crítica ni representa peligro”, subrayó Múnera, al destacar que para el martes los conductores verán los drones anaranjados segregando el área de trabajo de los carriles disponibles.