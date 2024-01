Conflictivo cierre de hogar de cuido para ancianos

Luego de un proceso administrativo y legal de más de un año, el 12 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones le dio la razón al Departamento de la Familia sobre la investigación de dos querellas por negligencia contra Hatillo Nursing Home, Inc. y ordenó el cierre de ese establecimiento de cuido para adultos mayores, en un término de cinco días.

El hogar, no obstante, ha continuado operando y 35 residentes permanecen en el lugar, que ya no tiene la licencia del Estado para seguir abierto. Un grupo de familiares de esos residentes acudió a la prensa para manifestarse a favor del hogar, indicando que las personas que tienen allí están bien y respaldando que el lugar continúe operando. Acusaron a Familia de acoso por llamarlos para indicarles sobre la situación, decirles que tienen que trasladar a sus familiares a otro lugar y advertirles que pueden estar siendo negligentes también, entre otras denuncias.

Mientras, el abogado de Hatillo Nursing Home, Inc., Gabriel Vázquez Segarra, dijo que la investigación de Familia y el caso se originaron tras la muerte de una residente del hogar, y anticipó que acudirán nuevamente al Tribunal Supremo, en las próximas semanas, pues el término para apelar finaliza el 6 de febrero.

Según la sentencia del Apelativo, el 4 de marzo de 2022, la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos del Departamento de la Familia investigó un posible maltrato de adultos mayores en el hogar, que opera desde 1977; determinó que había fundamentos y, el 29 de noviembre de 2022, canceló la licencia del establecimiento. El hogar apeló la decisión mediante un proceso interno ante la Junta Adjudicativa de la agencia, el cual continúa.

A partir de entonces, en marzo de 2023, Familia acudió al Tribunal de Primera Instancia con un recurso de interdicto para que el hogar dejara de operar. Cuando el foro desestimó la demanda y ordenó que se emitiera una licencia provisional, la agencia acudió a Apelativo, que determinó que solo se debía atender el reclamo de ‘injunction’ y no ordenar que se diera una licencia provisional. Los abogados del hogar solicitaron una reconsideración que fue denegada, por lo que acudieron al Supremo y el alto foro los declaró no ha lugar. El caso continuó con la presentación de diversos recursos legales durante 2023 y, finalmente, el 12 de diciembre, el Apelativo emitió una sentencia.

Solo en diciembre pasado, la Adfan tuvo que aprobar subvención para el pago de hogares de cuido prolongado para 1,225 adultos mayores adicionales, 347 de los cuales fueron personas a quienes habían dejado en hospitales.

“Se declara con lugar la demanda de ‘injunction’ estatutario presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en su consecuencia se ordena a Hatillo Nursing Home, Inc. a que no más tardar de cinco días, a partir de la notificación de esta sentencia, cese y desista de operar el establecimiento conocido como Hatillo Nursing Home. Igualmente, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que de forma consistente con lo aquí resuelto atienda cualquier asunto que pueda quedar pendiente”, se establece en la sentencia.

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, explicó que, mientras continúan los procesos judiciales, su agencia tiene que seguir con el proceso de cierre del hogar. “A nosotros, nadie nos ha dicho que cesemos de reubicar personas”, aclaró.

Familia: “No podemos ser ciegos”

“Hemos continuado recibiendo referidos, que están bajo investigación también. Obviamente, por ser un caso que está en el tribunal, nos vemos impedidos de dar los detalles de los referidos”, aseguró Rodríguez Troche, en entrevista con El Nuevo Día.

La secretaria dijo entender el proceso por el que los familiares de los residentes del hogar están pasando, y aseguró que “reconozco que, para las familias responsables, es un estresor. Pero es importante que entiendan que no es capricho y que hay muchas cosas detrás de los procesos a las que ellos no van a tener acceso por la naturaleza de los procesos”.

Ante las múltiples acusaciones y alegaciones que los familiares han expresado, agregó que, “a nosotros, no nos interesa cerrar hogares. No está en el mejor interés ni de las familias ni del Estado porque los espacios están escasos. Es una población que va en aumento y, ciertamente, no es en beneficio de nadie promover un cierre. Sin embargo, no podemos ser ciegos cuando ocurren situaciones que pudieran representar riesgo a la vida, protección y seguridad de los adultos mayores. Nosotros no podemos claudicar (en cumplir con) nuestro deber”.

Por su parte, la jefa de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena Ríos, dependencia encargada de la parte de maltrato y negligencia, recordó que, tan solo en diciembre pasado, tuvieron que aprobar subvención para el pago de hogares de cuido prolongado para 1,225 adultos mayores adicionales, de los cuales 347 eran personas a quienes habían dejado en hospitales.

“Hemos visto el crecimiento tan abrupto que ha habido. No es lógico que yo me quede subvencionando hogares y, por otro lado, quiera cerrar otros. Cuando se toma una decisión (como esa), es que realmente lo amerita”, manifestó Gerena Ríos.

Ciení Rodríguez Troche, secretaria de la Familia. (Xavier Araújo)

Explicó que, para que la agencia intervenga con un establecimiento de cuidado para adultos mayores, tiene que haber un referido o querella que alguien les presenta.

“Empezamos la investigación y se une el Área de Licenciamiento. Cuando se investiga, puede haber distintas disposiciones: (que la querella es) sin fundamento y ahí no ocurre nada; o con fundamento y que se pueda hacer un plan de acción correctiva que se traza con el hogar para atender los hallazgos, cuando la situación se puede manejar. En otros casos, hay fundamentos y Adfan le recomienda a Licenciamiento cancelar la licencia. Cuando se hace eso, es que hay una situación que pone en riesgo la seguridad, la protección y hasta la vida de los adultos mayores”, sostuvo.

Sobre los cinco días que la agencia les dio a los familiares para que reubicaran a los residentes en Hatillo Nursing Home, Inc. –y que estos han criticado como un período demasiado abrupto y corto–, Gerena Ríos aseguró que “ese término de tiempo se da de acuerdo a la situación porque, si hay un riesgo, yo tengo que llevármelo de inmediato”.

Agregó que, cuando ocurren estos casos, la agencia les ofrece a los familiares una lista de hogares con licencia para que puedan evaluar y reubicar al adulto mayor. Algunos familiares expresaron públicamente que esas instituciones no cumplen con sus expectativas y necesidades. Las funcionarias entrevistadas indicaron, sin embargo, que todos los hogares referidos cumplen con los parámetros de la agencia, que son los que están en la misma área donde vive el adulto mayor y que las personas tienen la libertad de escoger, pero que no es negociable que los dejen en un establecimiento en el cual ya se determinó que incurrió en una falta y que, según las leyes y reglamentos, no puede operar.

La secretaria recalcó, en tanto, que, “ahora mismo, lo que ocurre es que esos familiares tienen a sus adultos mayores en instituciones que no tienen licencia, no están autorizados para operar. Así que tienen a sus adultos mayores, literalmente, en instituciones operando ilegalmente y, si pasa algo, son responsables y no hay protección alguna. Y eso también pasa a los que tienen personas en hogares informales en la comunidad, que están proliferando, y que no están ni certificados ni licenciados”.

Sobre la responsabilidad que tienen las personas que han dejado a sus familiares en el hogar sin licencia de Hatillo, Rodríguez Troche advirtió que, “cuando hay una orden de cierre, es porque algo está pasando. La ley estipula que incurre en negligencia aquella persona que, a sabiendas, pone en riesgo la vida de un adulto mayor. Cuando el familiar se niega, y esto ha pasado en otros casos, se le dice lo que exige la Ley 121. Eso no es una amenaza, eso es una orientación. Mantener a las personas en un sitio que incumple con los parámetros establecidos en ley también es un caso de negligencia” y, como último recurso, la agencia podría ir a los tribunales contra esos familiares en su interés de proteger al adulto mayor.

Sobre las críticas de los familiares a la forma en que los empleados del departamento les informaron del caso y les hablaron, Gerena Ríos sostuvo que, “si hay algo que un empleado ha hecho mal, las personas pueden someter querellas. Si en la marcha de cualquier caso hay un mal manejo, tenemos las herramientas para investigar y tomar medidas”.

Al respecto, la secretaria añadió: “Mira si estamos activos en esos casos donde hubo incumplimiento del deber, que nosotros estamos firmando medidas disciplinarias de casos que se vieron en 2013 para acá. Había casos que estaban en escritorios. No nos está temblando el pulso en tomar medidas. La mayoría de los empleados son excelentes, pero algunos no actúan de acuerdo a los parámetros que tenemos en el departamento”.

Abogado: “Esta investigación es arbitraria”

Por su parte, el abogado del hogar divulgó que hay vistas citadas para el 2 y el 9 de febrero ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, que es el foro interno para apelar la cancelación de la licencia al hogar.

Sobre su próxima y segunda comparecencia el Supremo, foro que ya les dio un no ha lugar, Vázquez Segarra sostuvo que “entendemos que la decisión del Apelativo es errada, porque debe regresar a Primera Instancia y porque el Supremo ha dicho que los jueces de Primera Instancia están en mejor posición para aquilatar la prueba”. Indicó que tienen pruebas que no han podido presentar en el tribunal.

“Esta investigación es arbitraria. El investigador Andrew Román Torres, que es trabajador social que investigó el incidente donde una señora falleció, (tiene un historial). Nosotros entendemos que fue un accidente (por una situación de caída), y no un caso de maltrato y negligencia, y tenemos las pruebas para demostrarlo”, declaró.

“Ellos tienen unas facilidades de primer orden. En 15 años, el hogar ha tenido un solo incidente en que se cumplió con el protocolo y hay que preguntarse quién se beneficia con esto y si se hizo o no una investigación seria y objetiva”, agregó el abogado.

Al momento de publicación, la representante de los familiares, Sandra Rivera, no atendió las llamadas de El Nuevo Día.

- - -

Ayuda a los familiares

Lista de hogares con licencia: www.adfan.pr.gov .

. En esa página, vaya a “Administraciones Auxiliares”. Al presionar esa pestaña, debe acceder a “Administración de Servicios de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos”. Luego, debe acceder a “Registro de Centros Licenciados y Certificados para Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”.

Para orientación y apoyo familiar