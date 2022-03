En el Día Internacional del Síndrome Down, la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar la educación sobre esta realidad. En términos simples, el Síndrome Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo.

“Contrario a lo que algunas personas creen, el Síndrome de Down, no es una enfermedad, se trata de una condición, que ocurre cuando aparece una alteración genética en los cromosomas. Lo normal es que las personas al nacer tengan 46 cromosomas, pero en el caso de los recién nacidos con Down, este número es mayor”, explicó el CPA Gabriel Corchado Méndez, defensor interino de la DPI.

La DPI destaca que las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. “Hay un derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena. De hecho, para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional del Síndrome de Down, forma parte de la Agenda 2030 como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación. Nosotros en la DPI hacemos nuestra parte”, destacó Corchado Méndez.

Los resultados del trabajo de inclusión han logrado que con atención y ayuda, las personas con Síndrome de Down son incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades y labores. “Hoy es un buen día para que todos los puertorriqueños fomentemos una posición digna para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que nacen con esta condición. Es un día para celebrar la diversidad, donde es crucial la educación, el respeto y la tolerancia”, añadió el Defensor.

Corchado añadió que “por parte de nosotros en la DPI, somos la agencia de Gobierno que protege los derechos de la población con impedimentos físicos, mentales o sensoriales y atiende sus problemas, necesidades y reclamos. Estamos para servirles. En todo el mundo hay ejemplos de personas con Síndrome de Down que son ejemplo de todo lo que se puede lograr, si proveemos las herramientas necesarias”.

Algunos de los ejemplos alrededor del mundo son Fernanda Honorata, reportera de televisión brasileña que trabaja para un programa en el que entrevista a los artistas más famosos de su país. La joven se confiesa una mujer feliz por poder hacer lo que le gusta. De igual manera, Eli Reimer está registrado como la primera persona con Síndrome de Down en pisar el campo base del Everest. La hazaña la logró en 2012, al lado de su padre que le acompañó en esta demostración de fuerza. En Estados Unidos, Megan McCormick pudo hacer realidad su sueño de educar a niños en edad pre-escolar, gracias a convertirse en la primera graduada con honores en una universidad de su país.

En Puerto Rico, se han celebrado con gran alegría los éxitos de la joven modelo Sofía Isabel Jirau González, quien ha logrado su sueño de ser modelo, alcanzar la fama y ser reconocida mundialmente. “La propia Sofía destaca algo muy importante en las entrevistas de prensa: que desde siempre ha recibido el apoyo de toda su familia, en especial de sus padres y sus tres hermanos, Paola, Ignacio y Rodrigo, al igual que su novio Chris, quien es empresario, barista, influencer y bailarín. También es propietario de CHRISinLimites Food Truck. Ahí está la clave, en el apoyo y la solidaridad”, finalizó Corchado Méndez.

Para más información sobre la dependencia, la oficina central de la DPI está ubicada en el Centro Gubernamental Roberto Sanchez Vilella (Minillas)Torre Sur, Piso 2, Oficina 203, ubicada en la Avenida José De Diego en Santurce, con teléfono 787-725-2333. En Facebook / Defensoría de las Personas con Impedimentos.