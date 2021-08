Cada compañía aseguradora tiene una regulación distinta para que sus beneficiarios accedan a la prueba para detectar el COVID-19.

Algunas, de acuerdo con la licenciada Ilia Toledo, de Laboratorio Clínico Toledo, no cubren el procedimiento a menos que el paciente no tenga una orden médica.

“Mayormente son empleados que no se han querido vacunar y se supone, entonces, que se hagan una prueba (diagnóstica de COVID-19) semanalmente (como requisito en los trabajos a no vacunados). Esas (pruebas sin justificación médica) no se las van a cubrir”, comentó Toledo.

Como ejemplo, la experta mencionó que la compañía Triple-S fijó un límite en el número de pruebas diagnósticas de COVID-19 que cubriría en un solo año.

“(Las compañías aseguradoras) tampoco iban a cubrir la prueba para los viajeros, pero el secretario de Salud (doctor Carlos Mellado) intervino y la están cubriendo (en esos casos)”, dijo.

PUBLICIDAD

Otros casos en los que las aseguradoras podrían no estar cubriendo el costo de la prueba, indicó Toledo, es a estudiantes no vacunados que tienen que presentar una prueba negativa del virus todas las semanas para poder asistir de forma presencial al plantel.

Si la aseguradora a la cual pertenece la persona que se hace la prueba no le cubre este servicio, el costo de la prueba diagnóstica molecular puede ascender a $100 o más, mientras que la prueba de antígeno ronda entre $50 y $80, dependiendo del laboratorio al que acuda la persona, informó Toledo.

A continuación, un repaso a la cubierta de varias aseguradoras sobre la prueba de COVID-19:

Humana

Cubre las pruebas diagnósticas del virus y no tienen un tope en esta cubierta, siempre y cuando medie una orden médica y sean “médicamente necesarias”, según informó Sandra Estrada, quien trabaja en el área de mercadeo de Humana.

MMM

Cubren las pruebas de antígeno y molecular para el diagnóstico de COVID-19, según requerimientos del Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) para Medicare y de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para la Reforma de Salud, informó el doctor Waldemar Ríos, principal oficial médico de MSO.

Triple-S

“Toda persona que tenga razón clínica para hacerse la prueba, ya sea que está experimentando síntomas o ha estado expuesto, tendrá acceso a la prueba con una orden médica”, informó el doctor José Novoa, principal oficial médico de Triple-S. No obstante, el ejecutivo aseguró que, por el contrario, las pruebas requeridas por una empresa como condición para regreso al trabajo no tienen razón clínica y por lo tanto están excluidas de la póliza y no las cubre este plan médico.

PUBLICIDAD

Plan de Salud Menonita

Informan que, siempre que haya una necesidad médica, medie una orden de un médico licenciado que haya evaluado al paciente y se documente en el expediente del paciente la necesidad y los resultados de la prueba, no hay límites en la cantidad de estas para asegurados de planes comerciales y Medicaid o Reforma. Así lo informó Myriam Aguilú Cargagena, portavoz de la empresa.

First Medical

Aseguran que cumplen con requisitos federales y estatales relacionados al control del COVID-19, incluyendo que sus suscriptores y beneficiarios no tengan límite en la cantidad de pruebas diagnósticas a realizarse, y que estas sean libre de costos compartidos, como deducibles y copagos. Esto basado en criterio médico según Mayra Rivera, directora de comunicaciones de la aseguradora.

MCS

La doctora Inés Hernández-Roses, principal oficial médico de MCS, aseguró que también cumplen con regulaciones locales y federales sobre la cubierta de las pruebas de antígeno y moleculares para el diagnóstico de este virus, siempre y cuando sus asegurados la requieran por necesidad médica. Reiteró que están cubiertas sin copago ni preautorización, siempre que medie una orden médica.