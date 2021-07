La cantidad de casos de COVID-19 entre personas de 20 a 29 años se ha triplicado las últimas tres semanas, de acuerdo con un análisis de la Coalición Científica. Pero el alza no representa una preocupación mayor para el Departamento de Salud, que confía en que la vacunación se encargará de poner freno a los contagios.

“Va a haber un aumento este verano en la incidencia, pero va a ser contenido por la capacidad que tenemos ahora con una población más vacunada”, previó ayer el doctor José Becerra, principal oficial de Epidemiología de Salud, en declaraciones a El Nuevo Día.

El análisis del bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición, coloca en cinco la cifra de casos únicos por día por cada 100,000 habitantes en dicho grupo de edad. “Todavía son pocos”, apuntó Irizarry en una publicación en Twitter.

Pero, además de que el número se ha triplicado, el bioestadístico destacó que, dentro del grupo poblacional de 20 a 29 años, la mitad de las mujeres y alrededor de un 57% de los hombres no ha completado su serie de vacunación o no está vacunado contra el COVID-19.

PUBLICIDAD

Pese a la confianza en que la vacunación logrará contener un alza excesiva, Becerra reconoció un aumento, además, en la tasa de incidencia acumulada, con un salto de 24 a 41 casos diarios, al comparar los resultados de dos semanas hasta el domingo, 4 de julio, principalmente entre las edades de 10 a 49 años. El principal oficial de Epidemiología estima que, en las próximas dos semanas, ese incremento no tendrá un impacto serio en términos de hospitalizaciones y muertes. Al observar los números del pasado mes, la cifra más alta de hospitalizaciones se reportó el 16 de junio, con 82 hospitalizados.

El funcionario confía en que medidas como requerir la vacuna en la entrada de los partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que iniciaron el sábado, ayuden a aumentar el número de vacunados, particularmente en las poblaciones más jóvenes interesadas en asistir a ese tipo de evento. Salud no respondió una petición de entrevista a la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de la agencia y quien ha dirigido la estrategia de vacunación, para reaccionar al análisis y detallar estrategias específicas para la vacunación en ese renglón de edad.

El alza en casos se reporta al tiempo que cumple su primera semana la flexibilización de medidas contra el COVID-19, mediante la orden administrativa 508-A del secretario de Salud, Carlos Mellado. En síntesis, la orden permite que las personas vacunadas no utilicen mascarilla, elimina el límite de capacidad en establecimientos y detalla que, en eventos de 500 personas o más, los asistentes deben presentar evidencia de vacunación o un resultado negativo de una prueba viral cualificada para SARS-CoV-2 o prueba de antígeno.

PUBLICIDAD

Posterior a la flexibilización, Salud lanzó la iniciativa “VacunarTe Paga”, que sorteará un primer premio de $100,000, dos premios de $50,000 y dos premios de $25,000 entre las personas que acudieron a vacunarse entre jueves y sábado. Esa iniciativa, dijo Mellado la pasada semana, no fue dirigida a un grupo específico, sino a todas las personas no vacunadas.

Solo el viernes, se vacunaron 12,284 personas, de acuerdo con Salud. La agencia respondió a este medio que la cifra final se ofrecerá hoy, lunes.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y miembro de la Coalición, reconoció un impacto positivo de esa iniciativa, al estimar que el número promedio de vacunación actualmente ronda los 2,000 por día.

“Sí, tuvo un impacto en cuanto al número de vacunación”, planteó Ramos. Sin embargo, indicó que está por verse qué efecto tuvo la iniciativa en el grupo poblacional de 20 a 29 años, descrito por el pediatra como “el más reacio a vacunarse en estos momentos”.

Ramos dijo que sigue calando en ese renglón poblacional el hecho de que, en gran parte del periodo de pandemia, se enfatizó en el mensaje de protección a los adultos mayores, que son los más propensos a morir por COVID-19, y se descansó en que el efecto de la enfermedad era más leve o menos grave en las poblaciones jóvenes. Pero, si bien las probabilidades de muerte y enfermedad grave son menores, no significa que desaparecen.

“En el mundo, han muerto menores tan chiquitos como de seis semanas y, en Puerto Rico, de 13 años. Ciertamente, deberían vacunarse porque uno nunca sabe a quién le va a tocar la enfermedad severa”, afirmó Ramos.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Laura Trujillo, también confirmó un aumento en casos entre jóvenes, principalmente no vacunados.

“Estamos viendo ese aumento de casos positivos, particularmente en la población de 20 a 29 y en la población de 10 a 19 años”, manifestó. Trujillo relató que los jóvenes están acudiendo a realizarse la prueba como parte de los requisitos para asistir a eventos o porque han tenido contacto con un caso positivo.

“Cuando tienen la prueba positiva, dicen ‘no, no puede ser, si yo no tengo nada’. No sienten ninguna sintomatología o lo descubren porque se la pidieron (la prueba) para alguna actividad que van a asistir”, indicó. La licenciada manifestó preocupación respecto a que la flexibilización de medidas alimente una excesiva confianza entre la población, mientras circulan variantes del COVID-19, como la peligrosa Delta.

“La gente se ha puesto más cómoda, se ha confiado falsamente de que todo está bien y podemos volver a la vida 100% normal, y no es así porque la pandemia no ha terminado”, subrayó.