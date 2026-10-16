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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Contratista fallece durante trabajos de mejoras en planta de la AAA

La Policía investiga las circunstancias de su muerte

16 de octubre de 2026 - 2:19 PM

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La Policía indicó que el trabajador habría sido arrollado por un camión. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un contratista falleció, en la mañana del viernes, en circunstancias que son investigadas por la Policía en la Planta de Planta de Filtros Caguas Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 11:48 a.m.

La Policía indicó que “al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre que al momento no ha sido identificado, el cual fue arrollado por un camión”.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, informó que la persona fallecida era “empleado de la compañía contratista a cargo de las mejoras”.

Explicó que los “agentes se encuentran en el lugar y mantienen la escena bajo custodia para los procesos correspondientes”.

“El personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está en la mejor disposición de cooperar plenamente con las autoridades y las entidades concernientes en el proceso investigativo, a fin de que se esclarezcan las circunstancias de este suceso”, sostuvo.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y seres queridos del empleado fallecido. Nos solidarizamos con ellos en este difícil momento y reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación”, afirmó.

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AAABreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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