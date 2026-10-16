Contratista fallece durante trabajos de mejoras en planta de la AAA
La Policía investiga las circunstancias de su muerte
16 de octubre de 2026 - 2:19 PM
16 de octubre de 2026 - 2:19 PM
Un contratista falleció, en la mañana del viernes, en circunstancias que son investigadas por la Policía en la Planta de Planta de Filtros Caguas Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 11:48 a.m.
La Policía indicó que “al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre que al momento no ha sido identificado, el cual fue arrollado por un camión”.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, informó que la persona fallecida era “empleado de la compañía contratista a cargo de las mejoras”.
Explicó que los “agentes se encuentran en el lugar y mantienen la escena bajo custodia para los procesos correspondientes”.
“El personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está en la mejor disposición de cooperar plenamente con las autoridades y las entidades concernientes en el proceso investigativo, a fin de que se esclarezcan las circunstancias de este suceso”, sostuvo.
“Lamentamos profundamente lo ocurrido y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y seres queridos del empleado fallecido. Nos solidarizamos con ellos en este difícil momento y reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación”, afirmó.
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