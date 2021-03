Una huelga de hambre de un grupo de seis confinadas en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón sacó a relucir acciones aparentemente injustificadas y discriminatorias por parte de los directivos correccionales hacia las reclusas en la institución, reconoció la secretaria designada del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.

“Hemos estado enviando equipos para evaluar qué está ocurriendo allí”, sostuvo la funcionaria en entrevista este martes con El Nuevo Día.

“Estoy haciendo cambios en esa institución a los efectos de tener allí un componente tanto del área de seguridad, administrativa y operacional que sea empático con las situaciones que presenta la población femenina”, subrayó.

Entre las denuncias de las mujeres, salió a relucir que los directivos correccionales no estaban cumpliendo con la apertura por 12 horas de las viviendas de las confinadas de mediana seguridad. Tras concluir que no había justificación evidenciada para que se privara a las confinadas del movimiento en sus respectivas secciones –como una situación de seguridad o de salud-, Escobar Pabón aseguró que instruyó el pasado miércoles a que se cancelara tal prohibición. Entre las confinadas, indicó la secretaria designada, no hay casos positivos de COVID-19.

PUBLICIDAD

“No significa que se van a pasar de un edifico a otro, sino que en su propia sección de vivienda se abrieran los espacios, los portones para que ellas pudieran compartir”, manifestó.

Identifica deficiencias

Escobar Pabón, que ha laborado en Corrección por 34 años, sostuvo que al llegar al cargo de secretaria identificó deficiencias en el cumplimiento con órdenes y reglamentos por parte de miembros del personal correccional. “Es obligación de cada uno de nosotros el que se cumpla a un 100% (con esos estándares)”, apuntó.

“Hablo de que tengamos compañeros de trabajo adiestrados, comprometidos, motivados con atender esa población. Hablo de que se tomen todos los controles necesarios para garantizar los horarios de servicios de alimentos, horarios de entrevistas sociopenales, horarios de salidas a servicios médicos, al tribunal, toda la prestación de servicios”, describió la secretaria designada.

Pese a que salieron a relucir los reclamos, Escobar Pabón dijo que la acción de seis confinadas de máxima seguridad no se configura como una huelga de hambre, “porque ellas estaban alimentándose con artículos que habían comprado en la comisaria”. Asimismo, aseguró que las mujeres habían sido evaluadas por personal médico.

Otro de los reclamos, relató, tenía que ver con la alegada cancelación de talleres y cursos dirigidos a las confinadas. “Les dije que no, que en ningún momento estábamos cancelando esos servicios, lo que si es que obviamente seguimos con unas restricciones relacionadas al protocolo de COVID-19 y por tanto no estábamos todavía abriendo todos los espacios”, planteó Escobar Pabón.

Las confinadas reclaman, además, la apertura de una cocina que sirve como espacio de taller para las confinadas. La secretaria designada dijo, no obstante, que esa petición no podrá ser satisfecha de inmediato, debido a que está en vigor un proceso de transición entre las compañías Trinity Services y Carolina Catering. Esta última será la nueva encarga de los servicios de alimentación, lavandería y comisaria en las cárceles, luego de tres años de un conflicto legal ante los tribunales iniciado por Trinity.

PUBLICIDAD

La controversia entre la compañía y la agencia llegó al Tribunal Supremo luego de que Corrección iniciara una subasta para contratar a una nueva empresa, debido a incumplimientos de Trinity con los estándares de comida que se le suple a la población penal, situación denunciada por confinados tan reciente como noviembre pasado.

Trinity Service acudió varias veces al Tribunal de Apelaciones hasta que llegó al Supremo, que declaró un no ha lugar a su petición de permanecer contratada por Corrección. Escobar Pabón indicó que hace dos semanas sometió el nuevo contrato ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que solicitó información adicional sobre el contrato de $20 millones. El pasado jueves, Corrección sometió nuevamente la documentación y se encuentra en espera de la aprobación del contrato, para entonces someterlo para aprobación ante la Junta de Supervisión Fiscal.