El Departamento de Salud reportó hoy, viernes, 175 personas hospitalizadas por COVID-19 en Puerto Rico, y el número se desglosa en 137 adultos y 38 pacientes pediátricos.

El total informado esta mañana representa una disminución de cuatro pacientes respecto a la cifra de ayer. El número de personas recluidas en intensivo se informará a mediodía con el reporte completo de la agencia.

El BioPortal de Salud mostró a las 6:00 a.m. que la tasa de positividad del virus en la isla subió a 24%, por lo que el porcentaje permanece, relativamente, igual que ayer.

La agencia muestra en su portal que la tasa de positividad por municipios en la isla también está alta, con niveles de transmisión comunitaria de contagios en rojo (alto).

“Si usted o algún miembro de su familia resulta positivo a COVID-19 busque orientación sobre los tratamientos; antiviral y monoclonal”, exhortó Salud en un tuit.

Hoy no se reportaron muertes a consecuencia del virus, por lo que el total acumulado en este renglón permanece en 4,190.

El resto de datos epidemiológicos y estadísticos, así como la cantidad de pacientes en intensivo, se informará al mediodía en el Informe Completo de COVID-19.

El aumento en contagios ha provocado que se active el mandato por parte del gobierno del uso compulsorio de mascarillas en actividades multitudinarias y escuelas.

Ayer, el Departamento de Educación informó que hasta el jueves se habían identificado 105 brotes en todo el sistema educativo, incluyendo 84 brotes en planteles que ofrecen servicio a estudiantes de kínder a duodécimo grado, 48 son escuelas públicas y 36 colegios privados. Esto representa la cifra más alta de todo el año académico 2021-22.

No obstante, el gobernador Pedro Pierluisi descartó esta semana la implementación de medidas más rigurosas, como una limitación de aforo en establecimientos o la entrada en vigor de una Ley Seca.

“En este momento dado no me veo inclinado a hacer eso”, afirmó el gobernador en entrevista con El Nuevo Día. “Yo pienso que medidas que se parezcan a un encierro son medidas que ya no tienen razón de ser en una jurisdicción como la nuestra, en la cual la gran mayoría de la población está vacunada”.