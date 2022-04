El gobernador Pedro Pierluisi descartó este martes la implementación de medidas como una limitación de aforo en establecimientos o la entrada en vigor de una Ley Seca para frenar el actual repunte de contagios de COVID-19, provocado por el sublinaje BA.2 de la variante ómicron en Puerto Rico.

“En este momento dado no me veo inclinado a hacer eso”, afirmó el gobernador en entrevista con El Nuevo Día. “Yo pienso que medidas que se parezcan a un encierro son medidas que ya no tienen razón de ser en una jurisdicción como la nuestra, en la cual la gran mayoría de la población está vacunada”.

La tasa de positividad del virus en la isla alcanzó el 22.63% este martes, un aumento de tres puntos porcentuales respecto a la cifra de ayer. Un porcentaje similar no se había reportado en la isla desde el pasado 26 de enero, cuando el Departamento de Salud informó una tasa de 21.52%.

“La estadística que sí yo estoy mirando obsesivamente día a día es el nivel de hospitalización”, subrayó Pierluisi.

Salud reportó hoy que el total de personas hospitalizadas por COVID-19 aumentó a 173, lo que se traduce en 32 pacientes más que ayer. La cantidad de hospitalizaciones se desglosa entre 129 adultos -13 en cuidado intensivo- y 44 pacientes pediátricos -uno en intensivo-.

El gobernador reconoció un alza, “pero no la estamos viendo al nivel exponencial que la vimos cuando ómicron nos azotó en la primera ocasión”. También reconoció que se proyecta que esa cifra siga en alza.

“Anticipo que en estas próximas dos semanas debe continuar el nivel de hospitalizaciones en alza, pero lo voy a estar velando detenidamente, porque cuando único consideraría medias como las que mencionan (limitación de aforo y Ley Seca como ejemplo), sería si percibo que podemos tener nuestros hospitales comprometidos”, sostuvo.

Pierluisi manifestó que cuando ordenó medidas de esa índole en medio del repunte por ómicron entre diciembre y febrero, fue ante el hecho de un alza significativa en las hospitalizaciones “y entendí que no había alternativa”.

“Pero en esta ocasión algo me dice que no vamos a llegar al nivel que tuvimos en el mes de enero y principios de febrero”, previó.

El primer ejecutivo reiteró que, en este momento, se ve inclinado a mantener como primera línea de defensa la vigencia de las medidas preventivas y recomendaciones del Departamento de Salud, incluyendo que se exija el uso de la mascarilla en actividades multitudinarias, una acción que se concretó el lunes, aunque por la orden administrativa 2022-533 del secretario Carlos Mellado, era aplicable desde la pasada semana.

“Estamos en una etapa de la pandemia en la que el enfoque tiene que ser esas medidas preventivas que ya todos conocemos, ya nuestra gente sabe que funcionan y no hay por qué estar requiriéndole lo que de por sí han estado haciendo de forma voluntaria. De igual manera, los comercios, estoy viendo que algunos están requiriendo las mascarillas a pesar de que no es una exigencia de parte del gobierno”, manifestó.

Pierluisi hizo hincapié en su llamado a las personas a vacunarse, si no lo han hecho, o recibir la dosis de refuerzo, si son aptas y no han acudido, sobre todo como una medida para evitar o prevenir que una persona contagiada desarrolle una enfermedad severa y requiera hospitalización. Además, reiteró la disponibilidad de tratamientos para evitar el desarrollo de síntomas severos, como los antivirales y tratamientos monoclonales.

Según el portal de datos del Departamento de Salud, un 86.9% de la población apta (cinco años o más) completó su serie inicial de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico. La doctora Iris Cardona, principal oficial médico De Salud, indicó a este medio el lunes que más de 1.6 millones de personas ha recibido su dosis de refuerzo, pero unos 755,363 individuos aptos, no acudido a recibirlo, al tiempo que la agencia calcula cuántas personas pudieran recibir ya una segunda dosis de refuerzo.

“Ahí tenemos un espacio para mejorar”, mencionó el gobernador en torno a la administración de la vacuna de refuerzo en el archipiélago. “El enfoque tiene que ser también que se pongan el refuerzo los que no lo tienen”.

Precisamente hoy la Coalición Científica nombrada por el gobernador se reuniría para discutir los datos más recientes sobre el repunte y el efecto que las actividades de la Semana Santa pudieran tener en el alza, para determinar si emitirían o no nuevas recomendaciones y de qué tipo.

“Los tratamientos que tenemos son muy superiores a los que había antes, tanto los monoclonales como los antivirales, así que es importante que las pruebas sigan siendo administradas por todo Puerto Rico, que lo estamos haciendo, y que todo el que tenga síntomas, rápido se haga la prueba para que entonces se le pueda dar cualquiera de los tratamientos disponibles y evite una hospitalización. Esas son las soluciones ya”, planteó.